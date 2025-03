Zelensky volta atrás e diz que irá assinar acordo com governo Trump

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, manifestou sua disposição em colaborar com Donald Trump para buscar um acordo de paz com a Rússia, como comunicou em breve texto publicado no X, especialmente após a recente suspensão da ajuda militar dos Estados Unidos à Ucrânia. Ele enfatizou a relevância de um entendimento sobre recursos minerais e segurança com os EUA, mesmo em meio a um cenário de tensões crescentes. Essa interrupção na assistência militar levanta preocupações sobre a capacidade de defesa da Ucrânia. Zelensky também propôs a realização de negociações, sugerindo a troca de prisioneiros e a implementação de uma trégua tanto aérea quanto marítima, caso a Rússia esteja disposta a reciprocidade.

I would like to reiterate Ukraine’s commitment to peace.

None of us wants an endless war. Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than Ukrainians. My team and I stand ready to work under…

