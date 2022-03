Zona de exclusão aérea não protegeria Ucrânia de bombardeios russos, afirma diretor dos EUA

Scott Berrier ressaltou que a medida não seria efetiva, pois o Kremlin utiliza um combinado de ‘mísseis, artilharia e lançadores de foguetes’

O tenente-general Scott Berrier, diretor da Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos (EUA), explicou nesta quinta-feira, 10, que a possibilidade de instaurar uma zona de exclusão aérea na Ucrânia não a protegeria de possíveis ataques russos. Isso porque o Exército da Rússia está utilizando, segundo o militar, um combinado de “mísseis, artilharia e lançadores de foguetes”. “Existem algumas munições guiadas com precisão que estão sendo lançadas de aeronaves, mas esse número é pequeno”, explicou.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, havia solicitado à Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), a instauração uma zona de exclusão aérea em seu país. O pedido foi imediatamente rejeitado pelos Estados Unidos. De acordo com o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, a aplicação do projeto “traria um risco considerável de criar um conflito direto entre nossos países (aliados) e a Rússia”, já que caso os “aviões russos violassem a área, nós os derrubaríamos”.