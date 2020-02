O carnaval mal começou e todo mundo já está pegando geral

Polishop traz sua campanha inédita de cashback e agita os shoppings de todo o Brasil!

Divulgação Polishop



Na Polishop, a folia já começou. E em grande estilo. Na promoção que a empresa preparou especialmente para este Carnaval, o cliente compra qualquer produto e ganha 25% do valor de volta, na hora. Depois é só aproveitar esse “dinheiro de volta” para adquirir produtos da Seleção Tubarão. É o “Carnaval de Cashback Polishop”.

Segundo o marketing da Polishop, todos os produtos estão participando desta festa. Até os produtos mais desejados e queridinhos dos brasileiros, como o Original Turbofryer Philips Walita, que frita sem usar óleo, remove a gordura dos alimentos e ainda dá mais de R$ 300,00 de Cashback. Ou então a escova Rotating Diamond Conair que devolve mais de R$ 100,00.

O famoso Grill George Foreman é outro sucesso que não pode faltar nesse desfile de ofertas. Na compra do grill o cliente garante quase R$100,00 de volta para comprar outros produtos. E para quem quer estar em forma para pular todos os dias do carnaval, a Esteira Ergométrica Genis GT 1000 oferece mais de R$ 700,00 de Cashback.

A promoção é válida em todos os canais de venda da Polishop. Se for comprar pelo site ou por telefone o cliente só precisa selecionar a opção “retirar na loja”, e assim aproveitar o cashback quando for pegar o produto adquirido.

Já os produtos da Seleção Tubarão, aqueles que o cliente pode adquirir com o dinheiro recebido de volta, foram escolhidos pelo próprio João Appolinário, fundador e presidente da Polishop. Ele recebeu esse apelido por causa de sua participação no programa “Shark Tank”.

São mais de 200 opções, todas identificadas com o selo “Shark Polishop”. Ainda segundo a Polishop, o cliente pode utilizar o Cashback como parte do pagamento e até escolher produtos de graça, caso o Cashback seja igual ou superior ao valor do item desejado.

Com ¼ do valor de volta para adquirir outros produtos vale a pena conferir as opções. No site da Polishop (www.polishop.com.br) você encontra mais informações, endereços das lojas físicas e pode conhecer quais produtos fazem parte da Seleção Tubarão.