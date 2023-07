Oposição protocola pedido de impeachment de Barroso e governo federal lança Desenrola Brasil: confira os destaques da semana

Ponto Final, programete das redes sociais da Jovem Pan News, também fala sobre o avanço das investigações sobre a agressão a Alexandre de Moraes

Carlos Moura/SCO/STF Em evento da UNE, Barroso disse que a "censura, a tortura e o bolsonarismo" foram derrotados.



Um grupo de senadores e deputados da oposição protocolou na última quarta-feira, 19 de julho, um pedido de impeachment contra Luís Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). O requerimento, assinado por 14 senadores e 63 deputados federais, ocorreu em resposta à polêmica declaração do magistrado feita durante o congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), em Brasília. Na ocasião, Barroso disse que a “censura, a tortura e o bolsonarismo” foram derrotados.

Começou na última segunda-feira, 17 de julho, a primeira etapa do Desenrola Brasil. A expectativa é que as renegociações vão beneficiar até 70 milhões de pessoas. Segundo o governo federal, quem tem dívidas vencidas de até R$ 100 com grandes bancos vai sair da lista de inadimplentes. Para participar, é preciso ter conta nas instituições que aderiram ao programa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retornou ao Brasil na última quarta-feira, 19 de julho, após participar da 3ª reunião da cúpula da Celac-UE em Bruxelas, na Bélgica, onde discutiu um acordo comercial entre o bloco europeu e o Mercosul. Essa foi a 10ª viagem internacional do petista em 2023. Confira o Ponto Final e fique por dentro dos principais destaques desta semana: