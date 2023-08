Pesquisa aponta queda de confiança dos brasileiros nas Forças Armadas

Pesquisa Genial/Quaest é a segunda da série sobre confiança em instituições; partidos políticos têm menor aprovação

Vitorino Junior/Estadão Conteúdo Confiança em militares teve queda em pesquisa da Genial/Quaest



A confiança da população nas Forças Armadas despencou entre os brasileiros no período entre dezembro de 2022 e agosto de 2023. É o que aponta a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira, 21. Caiu de 43% para 33% o índice de pessoas que dizem “confiar muito” nos militares. Além disso, subiu de 54% para 64% o percentual de brasileiros que “confiam pouco” (41%) ou “não confiam” (23%) na corporação. Este é o terceiro levantamento desse tipo feito pelo instituto de pesquisa, que publicou os primeiros dados em julho do ano passado. O grupo onde os militares tiveram maior descrédito, segundo a pesquisa, foi entre eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Apesar de ainda manifestarem confiança nas Forças Armadas superior a outras instituições, apenas as FAs apresentaram queda de confiança acima dos 2,2% de margem de erro. Diversos fatores podem justificar essa queda, como o avanço da Polícia Federal em operações contra militares do entorno de Bolsonaro.

Outras instituições também foram avaliadas na pesquisa, como as igrejas Católica e Evangélica, partidos políticos, Congresso Nacional e a Polícia Militar. As legendas partidárias apresentaram o pior resultado. Apenas 4% dos entrevistados afirmam “confiar muito” nos partidos, enquanto a soma de “confia pouco” e “não confia” é de 94%. Os outros 2% não sabem ou não responderam a pesquisa. A Igreja Católica lidera o ranking de confiabilidade: 41% afirmam “confiar muito” na instituição religiosa, enquanto 35% dizem “confiar pouco” e 21% não confiam.