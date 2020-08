PGR recomenda que Supremo rejeite recurso contra foro de Flávio no caso Queiroz

Caso seja acatado, investigação contra o senador permanecerá no Tribunal de Justiça do Rio; processo no STF está sob relatoria do ministro Gilmar Mendes

Edu Andrade/Estadão Conteúdo Filho do presidente Jair Bolsonaro, Flavio Bolsonaro é senador pelo Rio de Janeiro



A Procuradoria-Geral da República (PGR) recomendou que Supremo Tribunal Federal (STF) rejeite o recurso do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) contra o foro privilegiado do senador Flávio Bolsonaro (Reuplicanos-RJ) no caso que envolve o suposto esquema de rachadinha quando ele era deputado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Em um parecer assinado pelo vice-procurador-geral da República Humberto Jacques de Medeiros, o órgão afirma que “a reclamação constitucional não pode ser usada para alcançar entendimento inédito no âmbito da jurisdição originária do Supremo Tribunal Federal.”

O processo no Supremo está sob relatoria do ministro Gilmar Mendes, que deve levar o caso a julgamento na 2ª turma do STF. Caso a Corte siga o parecer da PGR e suspenda o recurso do MPRJ, a investigação sobre a participação do senador no esquema de Fabrício Queiroz permanecerá no Tribunal de Justiça (TJ) do Rio de Janeiro, que já deu parecer favorável para a concessão do foro privilegiado ao ex-deputado, já que o MPRJ perdeu o prazo de recurso. No dia 15 deste mês, o MPRJ abriu sindicância para apurar se o início da contagem para protocolar o recurso foi adiantada de forma proposital sem o conhecimento dos procuradores.

“Aconteceu o trânsito em julgado. Noutros termos, reclamante e reclamado concordaram com o acerto da decisão monocrática, mesmo tendo a possibilidade de um reexame mediante a interposição de recurso. Aceitaram o trânsito em julgado da decisão que firmava a ausência de competência do Supremo Tribunal Federal para julgar a reclamação”, afirmou Medeiros em despacho proferido nesta quarta-feira, 26.