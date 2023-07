‘Acataremos qualquer nome que venha’, diz Tebet sobre indicação de Marcio Pochmann para o IBGE

Segundo a Ministra do Planejamento e Orçamento, troca de liderança do órgão vinha sendo discutida há cerca de 15 dias, mas ainda não havia uma definição oficial de Lula sobre que assumiria o posto

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Tebet afirmou que não faria pré-julgamento do histórico profissional de Marcio Pochmann



Nesta quinta-feira, 27, a Ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), comentou a indicação do economista Marcio Pochmann à presidência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em meio a rumores de resistência ao nome por questões ideológicas, ela afirmou que não iria fazer pré-julgamento do histórico do profissional. “O nome será oficializado no momento certo. Acataremos qualquer nome que venha”, afirmou. Tebet afirmou que a troca de liderança do órgão vinha sendo discutida há cerca de 15 dias, mas ainda não havia uma definição de Lula sobre quem assumiria o posto. Ela pontuou que o ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, “anunciou preliminarmente” que o governo escolheu Pochmann. “O ministro Pimenta, não sabendo que na reunião que tivemos com o presidente não havíamos citado o nome, anunciou preliminarmente. E já está colocado. O nome será oficializado no momento certo, depois da conversa que teremos na semana que vem com o presidente Lula”, disse. Márcio Pochmann é filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT) e tem proximidade com o presidente Luiz Inácio lula da Silva. Ele é formado na Unicamp, escola de economia majoritariamente heterodoxa. Pochmann já foi presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), e atualmente preside o Instituto Lula. A data da posse ainda não foi definida.