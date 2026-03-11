ACM Neto se coloca à disposição para explicar dinheiro recebido do Banco Master

Segundo o pré-candidato ao governo da Bahia, dados foram manipulados; ele deu entrada em um requerimento para investigar o vazamento de ‘dados sigilosos’

Flickr/Palácio do Planalto Ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil)



O ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil) entrou deu entrada com um requerimento junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) e a Procuradoria-Geral da República (PGR) para investigar o vazamento de “dados sigilosos” que, segundo ele, “foram manipulados”. “Vou me colocar inteiramente à disposição de todas as autoridades e órgão para prestar qualquer tipo de esclarecimento que seja necessário”, disse ACM Neto por meio de um vídeo publicado nas redes sociais.

A declaração vem após a divulgação de que ele teria recebido R$ 1,7 milhão do Banco Master, controlado por Daniel Vorcaro, e quase R$ 1,8 milhão da gestora de recursos Reag. A informação foi revelada pelo jornal O Globo nesta quarta-feira (11). De acordo com o documento, os repasses foram feitos através de uma das empresas de ACM Neto após as eleições de 2022, em dezembro daquele ano e o período de março de 2023 a maio de 2024.

No vídeo, o pré-candidato ao governo da Bahia explica que no final de 2022 passou a dedicar uma parte do meu tempo a atividades empresariais. Dentre elas, uma empresa de consultoria que trabalhou e teve alguns clientes no Brasil, que incluia o Master e a Reag. “Todos os contratos foram feitos de maneira totalmente transparente”, disse. “As atividades que realizei foram atividades corretas e lícitas”, acrescenta, e destaca que quando os contratos foram feitos as empresas estava entre as principais instituições financeiras do país.

“Aqui fica com vocês meu compromisso de lutar contra a perseguição política, contra a manipulação política dos nossos adversários, que estão muito preocupados e estão aí tentando aprontar contra a gente”, disse ACM Neto, que fez questão de ressaltas que a oposição não vai “conseguir, porque no final é a verdade que prevalece”.