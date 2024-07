Adiada mais uma vez, pré-campanha de Datena deve ter início na quarta

Apresentador e jornalista lançou a pré-candidatura em 13 de junho e, desde então, não apareceu em compromissos públicos; membros da campanha afirmam que ele tem participado ativamente de reuniões com tucanos

Na terça-feira, Datena participa da primeira sabatina como pré-candidato



O apresentador e pré-candidato à prefeitura de São Paulo José Luiz Datena (PSDB) deve começar os compromissos oficiais da pré-campanha eleitoral na próxima quarta-feira (17). A data foi confirmada pelo presidente municipal do partido, José Aníbal, depois de diversos adiamentos. Inicialmente, o início da pré-campanha foi marcado para sábado, 13 de julho, mas foi adiada or conta de “problemas de saúde familiares” do pré-candidato. Com isso, o pontapé inicial ficou para esta segunda-feira (15), o que também não ocorreu – o motivo não foi informado. Agora, a expectativa é de início na quarta-feira (17), com local à definir em uma reunião que acontece com os membros do partido e o próprio Datena ainda hoje. Entre as possibilidades, estão o Mercadão, no centro da capital, e o Largo 13, em Santo Amaro, Zona Sul. A ideia dos tucanos é começar em um lugar em que haja corpo a corpo com a população. Segundo José Aníbal, antes disso, na terça-feira, Datena participa da primeira sabatina como pré-candidato. Na quinta-feira (18) e no sábado (20), outros eventos na rua estão previstos.

Sem compromissos

O apresentador e jornalista lançou a pré-candidatura em 13 de junho e, desde então, não apareceu em compromissos públicos. Apesar disso, membros da campanha afirmam que ele tem participado ativamente de reuniões com tucanos. No entorno de Datena, no entanto, há um receio em que ele desista de concorrer ao cargo. O jornalista já passou por 11 partidos e recuou quatro vezes de candidaturas.