Advogada de Bolsonaro assume defesa de Daniel Silveira

Karina Kufa vai representar o deputado em questões eleitorais; decisão do STF tornou o parlamentar inelegível

Reprodução/Pânico Karina Kufa é especialista em direito eleitoral



Karina Kufa, uma das advogadas do presidente Jair Bolsonaro (PL), assumiu a defesa do deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) nesta terça-feira, 17. “Diante das inúmeras notícias, venho confirmar que estarei na defesa do deputado federal Daniel Silveira, especialmente para representá-lo nas questões eleitorais. É com grande satisfação que assumo essa missão!”, escreveu em sua conta do Twitter. Kufa é especialista em direito eleitoral e administrativo e vai defender o parlamentar no Supremo Tribunal Federal (STF). Silveira foi condenado a oito anos e nove meses de prisão após realizar ataques a ministros da Corte e apologia ao AI-5. Menos de 24 horas depois da sentença, Bolsonaro concedeu indulto ao deputado. A defesa alega que o perdão também anula a inelegibilidade é de Silveira. O ministro Alexandre de Moraes, no entanto, avalia que o indulto o livra apenas da pena, mas não exclui efeitos secundários da condenação, ou seja, não o tornaria elegível. A decisão do Supremo pode afetar os planos de Silveira, que quer disputar o Senado pelo Rio de Janeiro nas eleições de outubro.