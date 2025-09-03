Jovem Pan > Notícias > Política > Advogado de Braga Netto alega cerceamento da defesa em dois pontos do processo

Advogado de Braga Netto alega cerceamento da defesa em dois pontos do processo

José Luís Mendes de Oliveira Lima argumentou que teve acesso às provas dois dias antes da instrução e criticou o que chamou de ‘despejo’ do processo, pela Polícia Federal, que a defesa ‘não teria como olhar’

  • Por Jovem Pan
  • 03/09/2025 13h31
  • BlueSky
Rosinei Coutinho/STF Julgamento - Bolsonaro: Advogado de Braga Netto Nessa seara, citou um laudo pericial que indicaria que, só para a abertura de todos os documentos, levaria 30 dias

O advogado José Luís Mendes de Oliveira Lima, que representa o ex-ministro da Defesa e da Casa Civil Walter Braga Netto, alegou nesta quarta-feira (3), cerceamento da defesa em dois pontos do processo que pode levar à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro: na análise de 70 Terabytes de documentos sem tempo minimamente razoável; e na impossibilidade de gravação da acareação entre o ex-ministro – atualmente preso – e o delator, tenente-coronel Mauro Cid. Lima, que é conhecido como Juca, afirmou em sua sustentação oral no julgamento sobre a tentativa de golpe que o direito à defesa não pode sofrer máculas e que a defesa de Braga Netto não teve exercício pleno.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

O advogado argumentou que teve acesso às provas dois dias antes da instrução e criticou o que chamou de “despejo” do processo, pela Polícia Federal, que a defesa “não teria como olhar”. Nessa seara, citou um laudo pericial que indicaria que, só para a abertura de todos os documentos, levaria 30 dias. Já com relação à negativa de gravação da acareação, Juca citou como a publicidade do processo foi exaltada pelo ministro Alexandre de Moraes no início do julgamento nesta terça, 2, e questionou: “Todos atos foram públicos e gravados, porque acareação não foi? Qual o fundamento legal para não gravar? Não existe”.

*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Fernando Dias

Leia também

Defesa de Bolsonaro nega ligação com atos de 8 de Janeiro e questiona delação de Cid
Ex-ministro da Defesa atuou para demover Bolsonaro de iniciativas golpistas, afirma advogado
Defesa de Bolsonaro argumenta que ex-presidente ‘não atentou contra o estado democrático de direito’
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >