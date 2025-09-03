Advogado de Braga Netto alega cerceamento da defesa em dois pontos do processo

José Luís Mendes de Oliveira Lima argumentou que teve acesso às provas dois dias antes da instrução e criticou o que chamou de ‘despejo’ do processo, pela Polícia Federal, que a defesa ‘não teria como olhar’

Rosinei Coutinho/STF Nessa seara, citou um laudo pericial que indicaria que, só para a abertura de todos os documentos, levaria 30 dias



O advogado José Luís Mendes de Oliveira Lima, que representa o ex-ministro da Defesa e da Casa Civil Walter Braga Netto, alegou nesta quarta-feira (3), cerceamento da defesa em dois pontos do processo que pode levar à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro: na análise de 70 Terabytes de documentos sem tempo minimamente razoável; e na impossibilidade de gravação da acareação entre o ex-ministro – atualmente preso – e o delator, tenente-coronel Mauro Cid. Lima, que é conhecido como Juca, afirmou em sua sustentação oral no julgamento sobre a tentativa de golpe que o direito à defesa não pode sofrer máculas e que a defesa de Braga Netto não teve exercício pleno.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O advogado argumentou que teve acesso às provas dois dias antes da instrução e criticou o que chamou de “despejo” do processo, pela Polícia Federal, que a defesa “não teria como olhar”. Nessa seara, citou um laudo pericial que indicaria que, só para a abertura de todos os documentos, levaria 30 dias. Já com relação à negativa de gravação da acareação, Juca citou como a publicidade do processo foi exaltada pelo ministro Alexandre de Moraes no início do julgamento nesta terça, 2, e questionou: “Todos atos foram públicos e gravados, porque acareação não foi? Qual o fundamento legal para não gravar? Não existe”.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias