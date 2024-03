Alckmin ajuda a socorrer homem durante evento em Manaus

Médico de formação, vice-presidente verificou o pulso de funcionário da EBC que teve queda de pressão e desmaiou

Cadu Gomes/VPR Geraldo Alckmin é o presidente em exercício durante a viagem internacional de Lula



O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) prestou socorro a um homem que passou mal durante um evento do governo federal em Manaus, capital do Amazonas, nesta sexta-feira, 1º. Alckmin, que é médico de formação, verificou o pulso e ajudou a levantar um funcionário da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) que teve uma queda de pressão. O vice assumiu a presidência da República interinamente, uma vez que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está em viagem internacional. O incidente ocorreu durante uma agenda na Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), quando um colaborador da EBC desmaiou devido à pressão baixa.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em um vídeo gravado por presentes no evento, o vice-presidente é visto prestando assistência ao homem, verificando seu pulso e auxiliando-o a se levantar. O indivíduo foi levado para uma cadeira em um local mais ventilado para se recuperar. Alckmin, que também atua como ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio no governo Lula, é formado em Medicina pela Universidade de Taubaté e especializado em anestesiologia pelo Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo. Além disso, o vice-presidente já trabalhou como acupunturista e é membro da Academia de Medicina de São Paulo.

Confira o vídeo:

vice-presidente Geraldo Alckmin ajudou a salvar homem que passou mal em Manaus pic.twitter.com/p8iOultMY2 — Política e Fatos (@politicaefatos) March 1, 2024

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA