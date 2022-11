Alckmin diz que governo Lula iniciou transição e divulgará os nomes da equipe na segunda-feira

De acordo com o vice-presidente eleito, o processo foi instalado com o objetivo da “transparência”

Pedro França/Agência Senado Alckmin iniciou o processo de transição em Brasília



O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) afirmou, durante coletiva nesta quinta-feira, 3, que o processo de transição foi iniciado e os nomes da equipe deverão ser anunciados na segunda-feira, 7. A declaração foi após uma reunião com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e com o general Luiz Eduardo Ramos, da secretaria-geral da Presidência. De acordo com ele, o processo foi instalado com o objetivo da transparência. “A conversa foi bastante proveitosa. Todo o fluxo de informação foi conversado e vamos encaminhar para a Casa Civil. Transição instalada com o objetivo da transparência, planejamento e continuidade dos serviços para a população”, disse. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve começar a participar do processo na segunda-feira, quando haverá um conjunto de reuniões de trabalho para avançar na transição. Após se reunir com Lula, os nomes da equipe deverão ser divulgados. Serão 50 pessoas com cargo que atuarão no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, na próxima semana. Alckmin não descartou a possibilidade de haver mais nomes, porém como voluntários. “Podemos requisitar algum servidor e voluntários que tenham conhecimento e possam colaborar com a transição. Os nomes serão divulgados na segunda-feira, após reunião com Lula”. Ele reforçou a ideia de unir o país, dito por Lula durante o discurso após a vitória sobre o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) na votação de domingo, 30, e espera que o processo seja realizado da “melhor maneira possível”. “Lula deixou claro no seu discurso pós-eleição. Nossa tarefa é unir a nação. Ter uma agenda de propostas para o Brasil e melhorar a vida da população. A transação começou. Agora é fazer da melhor maneira possível em benefício da população”, finalizou.