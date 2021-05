Alckmin e Márcio França lideram projeções para o governo do Estado em 2022

Levantamento do Paraná Pesquisas mostra Fernando Haddad como o terceiro favorito; para representar São Paulo no Senado, o nome mais votado foi o do apresentador José Luiz Datena

Ilan Pellenberg/Estadão Conteúdo O tucano tem 19,9% das intenções de voto no cenário que considera Rodrigo Garcia, vice do atual governador João Doria, na disputa



Os ex-governadores Geraldo Alckmin (PSDB) e Márcio França (PSB) lideram em todos os possíveis cenários para as eleições estaduais de 2022, segundo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas. O tucano tem 19,9% das intenções de voto no cenário que considera Rodrigo Garcia, vice do atual governador João Doria, na disputa. Sem Garcia, essa porcentagem sobe para 20,8%. Nos dois cenários, Márcio França é o segundo preferido dos eleitores com 15,4% e 15,9%, respectivamente. Em terceiro lugar está Fernando Haddad (PT), com 13,4% e 13,6%. Na primeira projeção, os outros votos ficaram divididos entre Guilherme Boulos, Paulo Skaf, Arthur do Val, Rodrigo Garcia e Vinícius Poit. Cerca de 14,9% votariam nulo ou branco e 4,8% não sabem ou não responderam a pesquisa. Na outra projeção, sem Rodrigo Garcia, 15,4% optariam pelo nulo ou branco e 5% não sabem ou não responderam.

Em outros dois cenários que não consideram Geraldo Alckmin, o favorito é Márcio França. Em uma disputa sem Orlando Morando, atual prefeito de São Bernardo do Campo, França tem 18,3% das intenções de voto. Sem Morando, o percentual do político do PSB é de 18,6%. Nestes cenários, Fernando Haddad também fica como favorito — 16,2% e 15,8% das intenções de voto, respectivamente. Na primeira projeção, os outros votos ficaram divididos entre Paulo Skaf, Guilherme Boulos, Arthur do Val, Rodrigo Garcia, Orlando Morando e Vinícius Poit. Cerca de 18,9% votariam nulo ou branco e 5,7% não sabem ou não responderam. Na outra, sem Orlando Morando, 19,5% optariam pelo voto nulo ou branco e 6,3% não sabem ou não quiseram responder.

Já para a vaga de São Paulo no Senado Federal, a preferência de 27,2% dos eleitores é pelo apresentador José Luiz Datena. Em seguida estão Eduardo Suplicy (PT), Janaína Paschoal (PSL), José Serra (PSDB) e Mário Covas Neto. Os outros votos são divididos entre Maurren Maggi, Marta e Gilberto Kassab. Cerca de 18% dos eleitores votariam nulo ou branco se as eleições acontecessem hoje e 6,4% não saberiam ou não responderam. As pesquisas foram realizadas por telefone com 1602 eleitores com 16 anos ou mais.

Situação Eleitoral Governador – Cenários 1 e 2

Situação Eleitoral Governador – Cenários 3 e 4

Situação Eleitoral Governador – Cenário 1

Situação Eleitoral Governador – Cenário 2

Situação Eleitoral Governador – Cenário 3

Situação Eleitoral Governador – Cenário 4

Situação Eleitoral Senador