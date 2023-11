Alckmin faz aceno a Boulos três dias após declarar apoio a Tabata Amaral para a Prefeitura de SP: ‘Companheiro’

Ex-governador de São Paulo deve utilizar seu vasto capital político para trazer apoios à deputada federal, enquanto o presidente Lula (PT) apoia diretamente a campanha de Boulos

Reprodução/Jovem Pan News Vice-presidente Geraldo Alckmin em visita à Zona Franca de Manaus



Após declarar apoio a Tabata Amaral (PSB), o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), chamou Guilherme Boulos (PSOL) de “companheiro”, sinalizando simpatia ao pré-candidato à Prefeitura de São Paulo apoiado pelo PT para concorrer em 2024. A cena de afago ocorreu durante encontro com lideranças na Câmara dos Deputados nesta terça-feira, 31. Alckmin cumprimentou a deputada Benedita da Silva (PT-RJ) e Boulos, a quem chamou de “companheiro”. O gesto ocorre três dias depois do vice-presidente dizer que Tabata representa “a verdadeira mudança” para a cidade de São Paulo. “Ela é a novidade. Ela é a mudança. Ela é a verdadeira mudança. Mudar com a participação, a sensibilidade e a garra das mulheres. Mudar com honestidade. Eu não tenho dúvida de que nós, do PSB, vamos representar a mudança”, declarou o vice-presidente em evento promovido pelo seu partido na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

Nos bastidores, as campanhas de Boulos e Tabata esperam que os candidatos não se ataquem diretamente durante a pré-campanha e campanha e deixem o debate ríspido para outros adversários, como o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB). A ideia é de que o embate político municipal não cause rusgas na relação entre os partidos a nível federal, representada na aliança entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Alckmin. O ex-governador de São Paulo deve utilizar seu vasto capital político para trazer apoios à deputada federal, enquanto Lula já confirmou que deve participar diretamente das agendas de campanha de Boulos.