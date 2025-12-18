Alcolumbre diz que votação do Orçamento deve ficar para sexta-feira, 19

Presidente da Casa Alta marcou uma sessão do Congresso para as 12h de desta quinta-feira, 18, mas já havia admitido a possibilidade de que a reunião fosse adiada para o dia seguinte

Ton Molina/Fotoarena/Estadão Conteúdo DF - EDSON FACHIN/POSSE COMO PRESIDENTE STF - POLÍTICA - Foto, Senador Davi Alcolumbre. Nesta segunda (29) o Ministro Edson Fachin toma posse como presidente do Supremo Tribunal Federal e Ministro Alexandre de Moraes será o vice presidente. 29/09/2025



O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou na noite desta quarta-feira, 17, que o mais provável é que a votação do Orçamento fique para sexta-feira, 19. Segundo ele, isso daria tempo para o relator, Isnaldo Bulhões (MDB-AL), terminar seu relatório. Alcolumbre marcou uma sessão do Congresso para as 12h de desta quinta-feira, 18, mas já havia admitido a possibilidade de que a reunião fosse adiada para o dia seguinte.

*Estadão Conteúdo