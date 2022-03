‘Além de traíra, é mentiroso’, diz Bolsonaro sobre Sergio Moro

Presidente comentou a notícia de que a Polícia Federal concluiu não haver indícios de que ele interferiu na corporação; inquérito foi motivado pelo ex-juiz

Isac Nóbrega/PR - 23/02/2022 Bolsonaro voltou a atacar Sergio Moro, seu ex-ministro da Justiça



O presidente Jair Bolsonaro (PL) chamou o ex-ministro da Justiça Sergio Moro de “traíra” e “mentiroso” durante uma live nesta quinta-feira, 31. O mandatário comentava a notícia de que a Polícia Federal concluiu não haver indícios de que ele interferiu na corporação. “Sergio Moro, além de traíra, é mentiroso”, disse. A abertura do inquérito foi motivada pelo ex-juiz, que acusou Bolsonaro de trocar o comando do órgão para proteger os filhos e aliados. Foi no mesmo período em que o presidente demitiu o então diretor-geral da corporação, Maurício Valeixo, escolhido por Moro, e tentou nomear Alexandre Ramagem, cuja indicação foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal (STF). No relatório, a PF afirmou que não há elementos mínimos que comprovem a interferência política do presidente na instituição. Todas as testemunhas ouvidas afirmaram não receber orientação ou pedidos de Bolsonaro para interferir ou influenciar em investigações.

