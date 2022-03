Alessandro Vieira se filia ao PSDB e é lançado pré-candidato ao governo de Sergipe

Senador desistiu de concorrer à Presidência da República e anunciou a saída do Cidadania na semana passada

TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO CONTEÚDO Alessandro Vieira se filiou ao PSDB e elogiou o governador João Doria



O senador Alessandro Vieira oficializou nesta segunda-feira, 21, sua filiação ao PSDB e foi lançado como será pré-candidato ao governo de Sergipe. O parlamentar ia concorrer à Presidência da República pelo Cidadania, mas deixou o partido na semana passada por discordâncias com o presidente da legenda, Roberto Freire. “O Nordeste tem várias lideranças tucanas, e me somo a este grupo com todo prazer. É o lugar onde se tenta fazer a mudança que o Brasil precisa, e só conseguiremos fazer essa mudança deixando a vaidade de lado e apostando naquilo que fez funcionar São Paulo, Rio Grande do Sul, Estados e cidades governados pelo PSDB”, declarou.

O governador de São Paulo, João Doria, afirmou que Vieira é “o melhor nome para Sergipe” e elogiou a atuação do senador na CPI da Covid-19. “O que nos move na disputa à Presidência da República não é um projeto partidário. O que me move nessa caminhada, nessa trajetória, como moverá também Alessandro Vieira para disputar o governo de Sergipe, é o sentimento de brasilidade, é a defesa da liberdade, da democracia, da saúde, da educação, da inclusão dos mais pobres e da pluralidade”, disse. Vieira também declarou apoio a Doria e mencionou a atuação do tucano em São Paulo. “O Brasil precisa de um choque de seriedade, honestidade, resultados e gestão. São Paulo hoje é exemplo disso. A chance de futuro do Brasil está no que é sólido, não no populismo barato”, afirmou.