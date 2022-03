Alexandre de Moraes determina bloqueio do Telegram em todo o Brasil

Decisão ocorre após um pedido da Polícia Federal; aplicativo não responde questionamentos das autoridades brasileiras

Reprodução / Telegram O Telegram sofreu ataque nesta quarta-feira



O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou nesta sexta-feira, 18, o bloqueio do Telegram em todo o país. A decisão ocorre após um pedido da Polícia Federal (PF), diante da negativa do aplicativo de mensagens em responder e cooperar com autoridades brasileiras.

*Mais informações em instantes