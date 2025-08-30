Alexandre de Moraes determina monitoramento na área externa da casa de Bolsonaro

Ministro também decreta que todos os veículos que saírem da residência sejam vistoriados, com a documentação completa dos carros, motoristas e passageiros

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Alexandre de Moraes ordena que a Polícia Penal do Distrito Federal intensifique a vigilância na residência de Bolsonaro



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ordenou que a Polícia Penal do Distrito Federal intensifique a vigilância na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro. A medida, tomada neste sábado (30), exige monitoramento presencial na área externa da casa onde Bolsonaro cumpre prisão domiciliar e está monitorado por tornozeleira eletrônica. Além do monitoramento contínuo, Moraes determinou que todos os veículos que saírem da residência sejam vistoriados, com a documentação completa dos carros, motoristas e passageiros.

A medida surge após o procurador-geral da República, Paulo Gonet, sugerir a ampliação do monitoramento, defendendo o uso de câmeras para a fiscalização externa da residência, mas dispensando a necessidade de agentes dentro da casa. Gonet também destacou que não há uma situação crítica de segurança interna na residência, mas a necessidade de controle do que ocorre no espaço externo.

O STF, em conjunto com a Procuradoria Geral da República (PGR), aponta o risco de fuga de Bolsonaro, especialmente devido às movimentações do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos, onde tenta influenciar autoridades norte-americanas contra o Judiciário brasileiro. Bolsonaro cumpre prisão domiciliar não por conta do processo relacionado à tentativa de golpe de Estado, mas por um outro inquérito que o investiga por suspeita de coação a autoridades.