Jovem Pan > Notícias > Política > Alexandre de Moraes determina monitoramento na área externa da casa de Bolsonaro

Alexandre de Moraes determina monitoramento na área externa da casa de Bolsonaro

Ministro também decreta que todos os veículos que saírem da residência sejam vistoriados, com a documentação completa dos carros, motoristas e passageiros

  • Por da Redação
  • 30/08/2025 09h23 - Atualizado em 30/08/2025 09h24
WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Moraes decreta prisão domiciliar de Bolsonaro após descumprimento de cautelar Alexandre de Moraes ordena que a Polícia Penal do Distrito Federal intensifique a vigilância na residência de Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ordenou que a Polícia Penal do Distrito Federal intensifique a vigilância na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro. A medida, tomada neste sábado (30), exige monitoramento presencial na área externa da casa onde Bolsonaro cumpre prisão domiciliar e está monitorado por tornozeleira eletrônica. Além do monitoramento contínuo, Moraes determinou que todos os veículos que saírem da residência sejam vistoriados, com a documentação completa dos carros, motoristas e passageiros.

A medida surge após o procurador-geral da República, Paulo Gonet, sugerir a ampliação do monitoramento, defendendo o uso de câmeras para a fiscalização externa da residência, mas dispensando a necessidade de agentes dentro da casa. Gonet também destacou que não há uma situação crítica de segurança interna na residência, mas a necessidade de controle do que ocorre no espaço externo.

O STF, em conjunto com a Procuradoria Geral da República (PGR), aponta o risco de fuga de Bolsonaro, especialmente devido às movimentações do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos, onde tenta influenciar autoridades norte-americanas contra o Judiciário brasileiro. Bolsonaro cumpre prisão domiciliar não por conta do processo relacionado à tentativa de golpe de Estado, mas por um outro inquérito que o investiga por suspeita de coação a autoridades.

