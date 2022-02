Alexandre de Moraes ordena bloqueio de perfis no Telegram sob pena de suspensão do aplicativo

Despacho do ministro do Supremo Tribunal Federal atinge contas administradas por Allan dos Santos

Nelson Jr./SCO/STF - 12/08/2021 Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a suspensão de canais do Telegram e ameaçou bloquear o aplicativo



O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou nesta sexta-feira, 25, estabeleceu um prazo de 24 horas para que o Telegram bloqueie os seguintes perfis: @allandossantos, @artigo220 e @tercalivre. Caso a decisão não seja cumprida, o aplicativo russo poderá ser suspenso por dois dias. Em sua argumentação, o ministro afirma que determinou “o bloqueio de perfis relacionados a ALLAN DOS SANTOS no Telegram, em razão de o investigado ter se utilizado do alcance de seus perfis nos aplicativos como parte da estrutura destinada à propagação de ataques ao Estado Democrático de Direito, ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Senado Federal, além de autoridades vinculadas a esses órgãos.” A determinação do magistrado, que também é relator do inquérito que investiga as milícias digitais na Corte, estipula uma multa diária e por perfil de R$ 100 mil caso a ordem não seja cumprida. O processo, revelado pela Folha de S.Paulo e confirmado pela Jovem Pan, caminha em sigilo e encaminhamento à Polícia Federal já foi realizado por Moraes.