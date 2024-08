Alexandre de Moraes suspende X, de Elon Musk, no Brasil

Alexandre de Moraes, Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu nesta sexta-feira (30), a rede social X do Brasil. Ele já notificou a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para cortar a rede social em todo o terrítorio nacional em no máximo 24 horas. A Anatel precisa efetuar a medida. A motivação do ministro foi após a rede social não obedecer a ordem de Moraes de instituir um representante do empresa no Brasil. Na última quarta-feira (28), o ministro deu o prazo de 24 horas para o X atender a determinação, entretanto, o prazo venceu na quinta-feira (29) às 20h07.