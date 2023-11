Alexandre Padilha diz que Flávio Dino continua como ministro da Justiça até sabatina e que sucessor não foi definido

Ministro das Relações Institucionais afirmou que Lula orientou Dino a permanecer tocando a pasta até o fim da missão internacional; substituto será escolhido após retorno do presidente de viagens pelo Oriente Médio

TON MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Padilha também garantiu que não existem planos de desmembramento do ministério da Justiça e Segurança Pública em dois



O Ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, declarou nesta terça-feira, 28, que Flávio Dino permanecerá no cargo de Ministro da Justiça até sua sabatina no Senado Federal, marcada para 13 de dezembro. Ele ainda afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) só escolherá um sucessor para Dino após retornar na série de viagens programadas pelo Oriente Médio. “Certamente, a definição sobre o Ministério da Justiça vai acontecer depois dessas missões internacionais”, afirmou a jornalistas. “[O presidente] Reforçou para o Flávio Dino que, pelo menos durante missão internacional, permanecesse no Ministério da Justiça tocando”, complementou. Padilha também garantiu que não existem planos de desmembramento do ministério em dois.

Lula oficializou na segunda-feira, 27, as indicações do ministro da Justiça, Flávio Dino, ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e de Paulo Gonet, atual vice-procurador-geral eleitoral, ao cargo de procurador-geral da República (PGR). “O presidente Lula me honra imensamente com a indicação para Ministro do STF. Agradeço mais essa prova de reconhecimento profissional e confiança na minha dedicação à nossa Nação. Doravante irei dialogar em busca do honroso apoio dos colegas senadores e senadoras. Sou grato pelas orações e pelas manifestações de carinho e solidariedade”, declarou Dino nas redes sociais.

Com a Jovem Pan adiantou, Lula promoveu um jantar no Palácio da Alvorada na última quinta-feira, 23, e confirmou a ministros do STF suas escolhas para a Corte. No entanto, as indicações ainda precisam passar pelo crivo do Senado, onde os dois nomes serão sabatinados pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), presidida por Davi Alcolumbre, que deu a Lula a palavra que as sabatinas serão marcadas o mais rápido possível, antes do recesso parlamentar, que se inicia em 22 de dezembro. Após a aprovação na CCJ, os nomes serão submetidos ao plenário do Senado para a decisão final. O nome de Dino encontra certa resistência na Casa, entre os parlamentares mais próximos ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mas o Palácio do Planalto acredita que isso não será um problema.