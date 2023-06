‘Alguns me rotulam como advogado pessoal’, diz Zanin em sabatina no Senado

Indicado do presidente Lula à vaga deixada por Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal fez a declaração durante sua apresentação inicial

Cristiano Zanin é sabatinado na CCJ do Senado



Em sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, nesta quarta-feira 21, o advogado Cristiano Zanin afirmou que o “rotulam como advogado pessoal” por ter defendido direitos individuais “mesmo contra a maré”. O indicado do presidente Lula à vaga deixada por Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal (STF) fez a declaração durante sua apresentação inicial. “Sou advogado. Alguns me rotulam como advogado pessoal, porque lutei pelos direitos individuais mesmo contra a maré, sempre respeitando as leis brasileiras e a constituição”, disse. “Também há quem me classifique como advogado de luxo porque defendi estritamente com base nas leis brasileiras causas empresariais, de agentes institucionais importantes para a economia e que empregam milhares de pessoas. E ainda me chamam de advogado de ofício como se fosse um demérito injustificável. Sempre procurei desempenhar minha função com maestria acreditando no que é mais caro para qualquer profissional do direito: a justiça”.

Zanin ficou conhecido por defender o presidente Lula em processos ligados à operação Lava Jato. Após a fala inicial, o advogado será questionado pelos integrantes do CCJ. Zanin tem 47 anos e especialista em direito civil e processual. Entre os membros da CCJ estão parlamentares líderes da oposição como Sérgio Moro (União Brasil), Marcos do Val (PL) e Flávio Bolsonaro (PL). A expectativa é de que a reunião dure cinco horas. A indicaçao de Zanin será votada primeiro na CCJ e depois no plenário do Senado, mesmo que a Comissão rejeite a indicação. Para ser aprovado, o advogado precisa de pelo menos 41 votos dos 81 possíveis no plenário.