Aliados de Silveira querem que Lira paute projetos para reverter decisões do STF

Deputados defendem que Câmara analise propostas que buscam sustar os efeitos da ação penal e das medidas cautelares impostas ao parlamentar fluminense

Câmara dos Deputados Deputado Daniel Silveira atacou ministros do STF em vídeo



Aliados do deputado federal Daniel Silveira (União Brasil-RJ) trabalham para que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), coloque em votação propostas para reverter decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) contra o parlamentar fluminense. Na sexta-feira, 25, o ministro Alexandre de Moraes determinou que Silveira voltasse a utilizar tornozeleira eletrônica. A Polícia Federal (PF) chegou à Câmara na tarde desta quarta-feira, 30, por volta das 17h20, para tentar cumprir a decisão judicial.

“Temos feito um trabalho de bastidor de conversar com deputados que votaram pela prisão do Daniel e muitos estão dispostos a mudar de posição. Alguns estão me dizendo ‘na hora achei que ele merecia prisão, mas acho que agora o ministro Alexandre está se excedendo’. A nossa ideia é pressionar para que Lira coloque em votação a sustação da ação penal e das medidas cautelares contra o Daniel Silveira. Vários deputados estão aqui na Câmara hoje, a ideia é manifestarmos nossa posição”, disse à Jovem Pan a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). De acordo com a parlamentar, deputados estão enviando mensagens a Lira pedindo que ele “se sensibilize” com o caso de Daniel Silveira. O deputado de Alagoas, segundo Zambelli, tem dito que “vai tentar fazer alguma coisa”. “Ele nos disse que a PF não vai entrar no plenário e que vai brigar para defender a prerrogativa da Casa”, resume a deputada do PL, mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro.

‘Disposto a encarar a morte’

Deputados que estiveram com Daniel Silveira nas últimas horas afirmam que o parlamentar está “empenhado em enfrentar esse problema” com o Supremo Tribunal Federal. “Ele está relativamente tranquilo, mas ao mesmo tempo, muito decidido. Está empenhado em enfrentar esse problema. Estou sentindo um Daniel seguro e decidido”, afirmou Junio Amaral (PL-MG) à Jovem Pan. “Ele está disposto a enfrentar até a morte para garantir a nossa liberdade. Dentro das quatro linhas ele não vai abaixar a guarda”, segue Amaral.

Sanduíche, pizza e suplemento proteíco

Daniel Silveira dormiu em seu gabinete na passagem da terça-feira, 29, para a quarta-feira, 30, e foi assistido por aliados e auxiliares. Na noite da terça, o parlamentar recebeu dois sanduíches de presunto e queijo da deputada federal Carla Zambelli. Horas depois, os congressistas pediram três pizzas: marguerita, bacon e calabresa. Silveira também recebeu uma bebida proteíca de seus pares.