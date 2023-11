Aliados do governo Tarcísio lançam Frente Parlamentar para privatização da Sabesp

Oposição luta contra a desestatização da estatal responsável pelo fornecimento de água e esgoto no Estado

Divulgação/ Alesp/Rodrigo Romeo Deputado estadual Guto Zacarias (União)



de R$19,90/mês R$ 14,90 por mês plano anual Quero assinar agora mesmo! *Cancele a qualquer momento

O deputado estadual Guto Zacarias (União), vice-líder do governador Tarcísio de Freitas na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), afirmou ao site da Jovem Pan que a frente parlamentar em apoio à privatização da Sabesp será lançada na próxima terça-feira, 14, a partir das 19h30. A privatização da estatal responsável pelo fornecimento de água e esgoto no Estado foi uma das bandeiras defendidas pelo atual chefe do Executivo paulista durante a campanha de 2022. A iniciativa surge em meio a problemas enfrentados pela Enel – empresa privada responsável pelo fornecimento de energia elétrica do São Paulo – após o apagão que deixou mais de 2 milhões de pessoas na capital e na região metropolitana sem luz, conforme mostrou o site da Jovem Pan. A oposição ao governo Tarcísio na Alesp, por sua vez, é contra a privatização da Sabesp e tem aproveitado o embalo das falhas da Enel durante o apagão para justificar a sua defesa.

A sessão desta segunda também foi marcada por um bate-boca. Enquanto o deputado Reis (PT) lia um relatório de mais de mil páginas, o deputado Tomé Abduch (Republicanos) afirmou que ele estava lendo “como uma criança de três anos”. Zacarias disse que “privatizar a Sabesp não é uma questão ideológica, mas sim de saúde pública e de qualidade ambiental” e que “antecipar a meta da universalização do saneamento e ampliar o número de regiões e municípios atendidos pela empresa será um marco da história do nosso Estado”. O presidente da Sabesp, André Salcedo, afirmou na sexta-feira, 10, que o processo de privatização da companhia seguirá adiante mesmo após o incidente. “A crise trouxe uma luz sobre o modelo de regulação, que no caso do saneamento é boa e pode ser melhorada”, disse. O líder da estatal também considera que o processo de privatização é benéfico e que é normal que existam dúvidas sobre a privatização após o incidente.