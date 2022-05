Allan dos Santos tem novos perfis no Youtube removidos e conta no Twitter suspensa

Blogueiro é alvo de dois inquéritos no STF que apuram disseminação de notícias falsas e financiamento de atos antidemocráticos

Alessandro Dantas/Agência Senado - 04/02/2021 Foragido, Allan dos Santos teve sua prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes em outubro de 2021



O Youtube derrubou nos últimos quatro dias dois canais do blogueiro Allan dos Santos na plataforma. No domingo, 8, dos Santos postou em sua nova conta um vídeo com o título “Calar não é uma opção”. Na gravação, o influenciador pedia doações aos seus apoiadores. Além do Youtube, o Twitter também suspendeu um novo perfil no nome de dos Santos. O proprietário dos canais bloqueados é alvo de duas investigações no Supremo Tribunal Federal (STF). Um pela suspeita de integrar uma milícia digital com objetivo de atacar as instituições brasileiras, outro pela disseminação de notícias falsas em seu site “Terça Livre”. A suspensão das contas foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator dos inquéritos. Em outubro de 2021, o magistrado pediu a prisão preventiva do blogueiro, que se encontra foragido nos Estados Unidos.

