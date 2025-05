Almirante da Marinha pede dispensa de depoimento em caso de suposto golpe

Marcos Sampaio Olsen foi indicado para depor em favor do ex-chefe da instituição, Almir Garnier Santos, com a audiência agendada para a próxima sexta-feira (23)

Divulgação/Marinha Responsabilidade de decidir sobre o pedido de dispensa de Olsen recai sobre o ministro Alexandre de Moraes



O almirante Marcos Sampaio Olsen, atual comandante da Marinha, solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) a dispensa de seu depoimento como testemunha no processo relacionado à suposta trama golpista. Ele foi indicado para depor em favor do ex-chefe da Marinha, Almir Garnier Santos, com a audiência agendada para a próxima sexta-feira (23). A situação de Olsen é complexa, uma vez que, se optar por depor a favor de Garnier, poderá criar um atrito com o governo atual. Por outro lado, se decidir relatar informações desfavoráveis sobre o ex-comandante, isso pode prejudicar sua imagem entre os colegas da Marinha.

A responsabilidade de decidir sobre o pedido de dispensa de Olsen recai sobre o ministro Alexandre de Moraes, que já solicitou que a defesa de Garnier se manifeste sobre esse pedido. Em apoio a Garnier, ex-integrantes da alta cúpula da Marinha enviaram cartas ao STF, elogiando sua conduta e ressaltando sua integridade ao longo da carreira. Almir Garnier Santos enfrenta sérias acusações por parte da Procuradoria Geral da República (PGR), que o responsabiliza por ter colocado as tropas da Marinha à disposição de um golpe de Estado que estaria sendo planejado por Jair Bolsonaro.

Ele responde a cinco crimes, incluindo associação criminosa armada e tentativa de golpe. Além disso, o ex-chefe da Aeronáutica, Carlos de Almeida Baptista Júnior, confirmou que Garnier estava ciente e concordou com os planos golpistas.

