Anderson Torres encaminha pedido à PF para investigar institutos de pesquisas

Informação foi publicada pelo próprio ministro na tarde desta terça-feira, 4, pelo Twitter; resultado do pleito foi diferente do que as pesquisas indicavam

Fátima Meira/Futura Press/Estadão Conteúdo Anderson Torres pede para que a Polícia Federal investigue atuação dos institutos de pesquisas nas eleições



O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, encaminhou um pedido de abertura de inquérito à Polícia Federal (PF) para investigar a atuação dos institutos de pesquisas nas eleições. A informação foi divulgada pelo próprio ministro em uma publicação no Twitter nesta terça-feira, 4. O resultado do primeiro turno foi diferente do que o previsto nas pesquisas de intenção de voto divulgadas antes do pleito de domingo. “Acabo de encaminhar à PF um pedido de abertura de inquérito sobre a atuação dos institutos de pesquisas eleitorais. Esse pedido atende a representação recebida no Ministério da Justiça e Segurança Pública, que apontou ‘condutas que, em tese, caracterizam a prática de crimes perpetrados’ por alguns institutos”, escreveu o ministro. O Datafolha e o Ipec divulgaram suas últimas pesquisa no sábado, 1. Ambas apontavam uma vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o presidente Jair Bolsonaro (PL). No Ipec, Lula liderava com 48%, e Bolsonaro era o segundo, com 31%. Já a pesquisa do Datafolha mostrou Lula com 50%, na primeira posição, enquanto o atual presidente tinha apenas 36%, apontado vitória do petista ainda no primeiro turno. Após o término das apurações, o ex-presidente ficou 48,43% dos votos. Bolsonaro ficou com 43,20%. A divergência chamou atenção de diversos eleitores e políticos, com críticas e pedidos por uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI).