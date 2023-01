Anderson Torres tem prisão estendida e deve depor na próxima semana

Após se entregar à Polícia Federal, ex-secretário de Segurança do DF passou por audiência de custódia na tarde deste sábado, 14; acusado de ter sido leniente diante de atos de vandalismo, ele afirma que ‘verdade prevalecerá’

EVARISTO SA / AFP Ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres foi preso neste sábado, 14



Ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres passou por audiência de custódia por videoconferência no Batalhão de Aviação Operacional (BAVOP) neste sábado, 14. O desembargador Airton Vieira, magistrado instrutor de Alexandre de Moraes, presidiu a sessão e avaliou se havia alguma irregularidade na prisão de Torres. Após a audiência, foi determinado que ele permanecerá preso. O ex-secretário deve prestar depoimento na próxima semana. Ele foi detido na manhã deste sábado, 14, após chegar ao Aeroporto de Brasília e se entregar à Polícia Federal. Torres foi levado para o 4º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, localizado no Guará. Ainda não há informações oficiais se ele continuará detido no local ou será transferido para o Complexo Penitenciário da Papuda, conhecida como “Papudinha”.

Na última terça-feira, 10, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou a prisão de Torres em decorrência de suposta leniência nos atos de vandalismo que ocorreram em Brasília no dia 8 de janeiro — sendo confirmada pelo plenário dias depois. Anderson era o secretário de Segurança Pública do DF no dia da invasão e depredação dos prédios localizados na Praça dos Três Poderes (Palácio do Planalto, Congress e STF). Por meio das suas redes sociais, o ex-ministro já havia comunicado que retornaria ao território brasileiro após ter sua ordem de prisão emitida pelo magistrado do Supremo. Ele afirma que não tem nenhuma culpa pelos atos do último dia 8. “Sempre pautei minhas ações pela ética e pela legalidade. Acredito na Justiça brasileira e na força das instituições. Estou certo de que a verdade prevalecerá”, manifestou-se Torres em suas redes sociais, após a decretação da prisão.