André Mendonça vai contra Moraes e vota a favor da revisão da vida toda do INSS

Revisão da vida toda possibilita que aposentados considerem contribuições realizadas antes do Plano Real ao calcular suas aposentadorias

Carlos Moura/SCO/STF Ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), defende a possibilidade de uma interpretação diferente



O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), manifestou seu apoio à revisão da vida toda do INSS, apresentando uma posição contrária à de Alexandre de Moraes. Este último defende que os aposentados que recorreram à Justiça devem receber valores retroativos mais altos. A revisão da vida toda possibilita que aposentados considerem contribuições realizadas antes do Plano Real ao calcular suas aposentadorias. Atualmente, os ministros do STF estão deliberando sobre um recurso do INSS que envolve a correção relacionada ao tema 1.102, com a expectativa de que o julgamento seja concluído até a próxima sexta-feira, dia 13. Moraes sustenta que a decisão anterior, que negou a revisão, deve ser aplicada neste caso, enquanto Mendonça defende a possibilidade de uma interpretação diferente.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A revisão da vida toda foi inicialmente aprovada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em 2019 e chegou ao STF em 2020. Em dezembro de 2022, o STF decidiu a favor da revisão com uma votação apertada de 6 a 5, mas em março de 2024, essa tese foi revertida, com 7 votos contrários. O INSS argumenta que a decisão anterior do STJ não respeitou a cláusula de reserva de plenário prevista na Constituição. Os ministros têm se manifestado no sentido de que aqueles que já receberam a revisão não precisam restituir valores ao INSS. O julgamento final sobre a revisão da vida toda está programado para o dia 28 de maio, e a expectativa é que essa decisão traga mais clareza sobre os direitos dos aposentados em relação a suas contribuições.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA