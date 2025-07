Antes de ser presa, Zambelli disse que não sobreviveria na cadeia

A deputada também citou problemas de saúde com os quais convive e que devem ser usados para embasar um pedido de prisão domiciliar

Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Autoridades policiais italianas têm até 48 horas para decidir o que irão fazer com Carla Zambelli



A deputada federal Carla Zambelli (PL), condenada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) a dez anos de prisão por supostamente ordenar ao hacker Walter Delgatti que inserisse documentos falsos no sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), foi presa nesta terça-feira (29) na Itália.

Antes de fugir, Zambelli concedeu uma entrevista na frente do diretório do PL em São Paulo e afirmou que contava com o apoio de colegas para derrubar a ação penal e que não sobreviveria ao cumprimento da pena na cadeia.

A deputada também citou problemas de saúde com os quais convive e que devem ser usados para embasar um pedido de prisão domiciliar. Ela revelou na época que já foi internada duas vezes, enfrenta depressão e problemas cardíacos, desmaios e uma síndrome rara, chamada Ehlers-Danlos, que faz “todo o corpo sair do lugar” e causa transtornos de mobilidade.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Se acontecer a prisão, vou me apresentar. Mas, hoje, não me vejo capaz de ser cuidada da forma que preciso [presa]. Estou pegando vários relatórios dos meus médicos e eles são unânimes em dizer que eu não sobreviveria na cadeia. Vamos apresentar isso também em momento oportuno”, disse Zambelli.

Presa nesta terça-feira, as autoridades policiais italianas têm até 48 horas para decidir o que irão fazer com Carla Zambelli.