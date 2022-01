‘Anvisa agora virou um outro Poder no Brasil’, ironiza Bolsonaro

Presidente comentou notícia de que a agência recomendou que o Ministério da Saúde suspendesse a temporada de cruzeiros no Brasil

Foto: Alan Santos/PR Presidente criticou a Anvisa durante sua live semanal



O presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta quinta-feira, 6, e afirmou que o órgão se tornou um outro Poder no Brasil. Durante sua live semanal, o mandatário comentou a notícia de que a agência recomendou que o Ministério da Saúde suspendesse a temporada de cruzeiros. “Anvisa agora virou um outro Poder no Brasil. É a dona da verdade em tudo”, ironizou. A recomendação do órgão ocorreu após dezenas de casos de Covid-19 terem sido registrados nos navios. Foram pelo menos 798 casos em nove dias. A Anvisa atribuiu o alto número de infectados à variante Ômicron. Após o comunicado, as próprias companhias responsáveis pelos cruzeiros decidiram suspender as atividades até o dia 21 de janeiro.

