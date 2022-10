Ao lado de Zema, Bolsonaro faz comício em Minas Gerais; Lula fará caminhada pela Paulista com Alckmin e Haddad

Candidatos decidiram focar último dia de campanha em colégios eleitorais nos quais foram derrotados no primeiro turno; presidente fez motociata na capital mineira

Montagem de fotos: Reprodução/Twitter/@LulaOficial e Reprodução/Flickr/Palácio do Planalto O presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) polarizaram a disputa presidencial das eleições de 2022



No último dia da corrida presidencial, os candidatos Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apostaram em eventos com seus aliados para encerrar suas campanhas. O presidente foi à Minas Gerais, onde, se encontrou com o governador reeleito Romeu Zema (Novo) e participou de uma motociata na cidade de Belo Horizonte. O candidato do PL foi ovacionado por uma multidão que o acompanhou pelas ruas da capital mineira. O presidente só terá compromissos de campanha em Minas Gerais neste sábado. Vale lembrar, que Bolsonaro tenta reverter a desvantagem do primeiro turno, quando foi derrotado no Estado, somando 43,6% dos votos contra 48,29% conquistados pelo candidato petista.

Lula, por sua vez, decidiu focar em São Paulo no último dia da campanha. Às 16h, o petista participará de uma caminhada na Avenida Paulista, um dos principais cartões-postais da cidade. Ele estará ao lado do candidato a vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB) e do candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT). No primeiro turno, Lula foi derrotado por Bolsonaro em São Paulo, recebendo 40,89% dos votos contra 47,71% conquistados por Bolsonaro. No panorama da região, Bolsonaro tem vantagem em relação a Lula, tendo vencido a disputa com o petista em três dos quatro Estados do Sudeste.