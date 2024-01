Barroso prega ‘verdadeira pacificação’ e diz que ‘falsos patriotas’ atacaram o STF em 8 de Janeiro

Presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso relembrou o ‘espetáculo de horror’ que presenciou há um ano, após os ataques aos Três Poderes

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, discursou nesta segunda-feira, 8, na abertura do evento da Corte sobre os atos do 8 de Janeiro, em Brasília, quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas e depredadas. Em sua fala, o ministro pregou a “verdadeira pacificação” como o caminho da sociedade e disse que “falsos patriotas” e “falsos religiosos” atacaram a Suprema Corte no ano passado. “Falsos patriotas que não respeitam os símbolos da Pátria. Falsos religiosos que não cultivam o bem, a paz e o amor. Desmoralizaram Deus e a bandeira nacional. O que assistimos aqui foi a mais profunda e desoladora derrota do espírito”, afirmou. A ministra aposentada Rosa Weber, que deixou sua cadeira no Supremo em setembro, também participa da sessão, bem como o atual ministro Flávio Dino, que teve seu nome indicado para a vaga de Weber. Após o discurso, os ministros se dirigiram para o Senado Federal, onde ocorre o evento que marca um ano do 8 de Janeiro.