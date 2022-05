AO VIVO: Bolsonaro participa de Marcha para Jesus em Curitiba; assista

Evento não era realizado há dois anos por causa da pandemia da Covid-19; outros políticos, como o governador do Paraná também devem prestigiar o ato

Foto: Alan Santos/PR Presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), deve participar neste sábado da Marcha para Jesus de Curitiba, no Paraná



Depois de dois anos sem ocorrer, em função da pandemia da Covid-19, a Marcha para Jesus volta a ser realizada neste sábado, 21, em Curitiba. O evento conta com a participação do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), e do governador do Estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior (PSD). O tema da 27ª edição do evento na cidade é “A Alegria do Senhor é a Nossa Força”. A concentração foi marcada para 9 horas na Praça Santos Andrade e a caminhada deve ir em direção à Praça Nossa Senhora de Salete, no Centro Cívico, onde shows de música gospel ocorrerão em um palco montado. Além disso, também terá na estrutura a realização de orações e apresentação de projetos sociais. O encerramento da marcha está previsto para 16 h.

Confira abaixo as imagens da Jovem Pan News de Curitiba: