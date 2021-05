AO VIVO: ‘Nunca recebi ordem sobre uso de medicamentos’, diz Mayra Pinheiro; siga

Secretária conhecida como ‘capitã cloroquina’ também afirmou à CPI da Covid-19 que não discutiu o assunto com o presidente Jair Bolsonaro

Foto: Júlio Nascimento/PR Em silêncio: na sexta-feira, 21, o ministro Ricardo Lewandowski concedeu habeas corpus à secretária



A CPI da Covid-19 ouve, nesta terça-feira, 25, o depoimento da secretária da Gestão do Trabalho e Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, conhecida como “capitã cloroquina”. A servidora, que integra o governo do presidente Jair Bolsonaro desde janeiro de 2019, é uma das principais defensoras do chamado “tratamento precoce” com remédios ineficazes para o tratamento da doença. Na sexta-feira, 21, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu um habeas corpus à depoente, que poderá ficar em silêncio sempre que for questionada sobre fatos que ocorreram entre os meses de dezembro de 2020 e janeiro de 2021 – este intervalo de tempo coincide com o colapso da rede hospitalar e da crise de oxigênio de Manaus, assunto que deve ser o ponto central da oitiva.

Como a Jovem Pan mostrou, a “capitã cloroquina” também será questionada sobre a criação do “TrateCov”, iniciativa do Ministério da Saúde que prescrevia medicamentos do chamado “kit Covid” para qualquer paciente, incluindo recém-nascidos e gestantes. Em seu depoimento à CPI na semana passada, o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello afirmou que a ideia para a criação da plataforma partiu de Mayra Pinheiro. “Hoje a gente lança em primeira mão, o estado do Amazonas é o primeiro estado do Brasil que recebe o aplicativo TrateCov”, disse a servidora no dia 11 de janeiro, em Manaus, em evento de lançamento da iniciativa. “Nós estamos oferecendo hoje ao povo brasileiro, aos médicos e aos enfermeiros que vão ajudar usando esse aplicativo. Vamos agilizar o diagnóstico sem que a gente espere, como o nosso ministro já falou, as tomografias, as ressonâncias, os testes de RT-PCR que às vezes demoram alguns dias até obtermos os resultados”, explicou. Confira a cobertura ao vivo da Jovem Pan:

11:26 – ‘Não interessa ao Brasil o que é o TrateCov’, diz Omar Aziz

O senador Renan Calheiros questionou se Mayra Pinheiro foi a responsável pela criação do “TrateCov”. “Não posso dizer se sim ou não. Preciso explicar para o Brasil o que é o TrateCov”, disse a secretária. “Não interessa ao Brasil”, interrompeu o presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM). “Quem criou o aplicativo foram os técnicos da minha secretaria”, acrescentou a servidora do Ministério da Saúde.

11:10 – ‘Não tratei da falta de oxigênio em Manaus’, diz Mayra

A secretária Mayra Pinheiro afirmou ao relator, Renan Calheiros (MDB-AL), que não tratou da falta de oxigênio em Manaus. A depoente disse não saber quem negociou a chegada do insumo vindo da Venezuela e que não é competência do Ministério da Saúde adquirir o material.

10:58 – Fui escolhida para operação em Manaus para ‘organizar recursos humanos para a Saúde’, diz secretária

Mayra Pinheiro afirmou que foi deslocada a Manaus para “organizar os recursos humanos para a Saúde”. “Fui escolhida porque estou desde o início do governo, sou médica e a secretária mais antiga. No primeiro surto, fui deslocada para estar em Manaus, para organizar os recursos humanos para a Saúde. Um dos motivos [da minha escolha] foi a necessidade primordial de organizar e capacitar os recursos humanos de Manaus”, explicou.

10:50 – Tese da imunidade de rebanho não foi usada pelo Ministério da Saúde

O senador Renan Calheiros mostrou um vídeo no qual Mayra Pinheiro defende a imunidade de rebanhos para crianças, mas ressaltou que a tese não pode ser aplicada “indistintamente”. Questionada pelo relator, a secretária afirmou que nunca discutiu o assunto com o presidente Jair Bolsonaro e que ele não foi aplicado pelo Ministério da Saúde.

10:38 – ‘Se tivéssemos seguido a OMS, teríamos falhado diversas vezes’, afirma Mayra Pinheiro

“O Brasil não é obrigado a seguir a OMS. Se assim tivéssemos feito, teríamos falhado como a OMS falhou diversas vezes”, disse a secretária Mayra Pinheiro. Ela respondeu a uma pergunta do senador Renan Calheiros, que a indagou o motivo de o governo Bolsonaro ter insistido na recomendação da cloroquina mesmo após a Organização Mundial da Saúde atestar a ineficácia do medicamento no tratamento da Covid-19.

10:34 – ‘Nunca recebi ordem sobre uso de medicamentos’, diz Mayra Pinheiro

Respondendo a um questionamento do senador Renan Calheiros, a secretária Mayra Pinheiro afirmou que “nunca” recebeu ordem sobre uso de medicamentos.

10:22 – Senadores governistas protestam contra fala inicial de Renan Calheiros

Em sua primeira manifestação, o senador Renan Calheiros relembrou o Tribunal de Nuremberg, que julgou membros da Alemanha nazista. Ele foi interrompido pelos senadores governistas Fernando Bezerra (MDB-PE), Marcos Rogério (DEM-RO), Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) e Luis Carlos Heinze (PP-RS). Em mais de uma ocasião, o filho do presidente da República atacou o relator. “O cara é doente” e “ele é maluco”, disse Flávio.

10:17 – Renan Calheiros inicia seus questionamentos

Relator da CPI, o senador Renan Calheiros (MDB-AL) inicia seus questionamentos.

10:16 – ‘Variante P1 da Covid-19 comportou-se quase como outra doença em Manaus’, diz Mayra Pinheiro

Em sua exposição inicial, a secretária Mayra Pinheiro afirmou que o episódio da crise de oxigênio em Manaus entrou para a sua história pessoal como “um exemplo de luta de homens e mulheres que deixaram para trás as suas famílias, o medo, o conforto de seus lares, para cumprirem a tarefa para qual todos juramos: salvar vidas”. “Só quem esteve lá teve a dimensão do que aconteceu, do que era possível fazer ou não fazer. Manaus nos trouxe a certeza de que para vencermos o nosso maior inimigo, o vírus, que se mostrou mais agressivo na forma de uma variante, a P1, precisaríamos, com muita urgência, de mais e maiores medidas de proteção individual, vacinas de alta eficácia e de medicamentos que pudessem tratar o que adoecem e adoeciam, a despeito das medidas de prevenção. A nova variante, a P1, comportou-se quase como outra doença do ponto de vista clínica e de desfecho. Precisávamos de todas as medidas seguras para poder reduzir o caos que ali estavam instalados”, afirmou.

09:57 – Mayra Pinheiro faz sua exposição inicial

A secretária da CPI da Covid-19 se diz “honrada” em comparecer ao Senado. Ela terá até 15 minutos para sua exposição inicial. A servidora afirmou que foi a primeira médica a tratar pacientes com o coronavírus com as “medicações disponíveis aos primeiros sintomas, como deve ser todo tratamento”.

09:53 – CPI já receu 100 gigabytes de informações sigilosas, diz Omar Aziz

Omar Aziz afirmou que a CPI da Covid-19 já recebeu mais de 300 gigabytes de informações, sendo ao menos 100GB de documentos sigilosos.

09:45 – Omar Aziz abre a sessão

Presidente da CPI da Covid-19, o senador Omar Aziz (PSD-AM) abriu a sessão desta terça-feira. Será ouvida a secretária do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro.