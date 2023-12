AO VIVO: CCJ do Senado sabatina Flávio Dino e Paulo Gonet; acompanhe

Indicados ao STF e à PGR pelo presidente Lula (PT) serão sabatinados simultaneamente e precisam de 41 votos dos 81 senadores para serem aprovados

Edilson Rodrigues/Agência Senado Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, em pronunciamento durante a Comissão de Comunicação e Direito Digital (CCDD)



O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e o subprocurador-geral da República, Paulo Gonet, passam por sabatina no Senado Federal nesta quarta-feira, 13, a partir das 9h. Os dois foram indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assumirem, respectivamente, posições no Supremo Tribunal Federal (STF) e na Procuradoria-Geral da República (PGR). Os dois relatórios apresentados por senadores na Comissão de Constituição Justiça e Cidadania (CCJ) foram favoráveis às aprovações. Ambos os indicados serão sabatinados de forma simultânea e terão 15 minutos iniciais para apresentação dos currículos e defesa das indicações.

Confira a sabatina ao vivo na transmissão abaixo

12h10 – Líder do governo, Jaques Wagner, interrompe a fala de Fabiano Contarato (PT), para solicitar aos senadores e senadoras da base que evitem perguntas longas para otimizar o tempo

12h07 – “Reitero sobre as mensagens da ABIN, porque de fato não as recebi, porque o grupo de Whatsapp não contemplava a mim”, respondeu Dino ao senador Espiridião Amin. “Eu distingo muito bem a minha ética em cada função”, afirma em resposta ao senador Marinho.

11h57 – “Agimos no limite da nossa legalidade”, diz Dino. “Nenhuma força a mim subordinada estava no exercício daquela função legal [de proteger o Congresso durante o 8 de Janeiro]”. “Foram 12 horas em que tomei decisões de acordo com a Lei”.

11h52 – “Compromissos como procurador-geral da República eu não poderia assumir neste momento (…) e só vou assumir os que foram fixados pela lei”, diz Gonet.

11h40 – “A minha prioridade é o inquérito do fim do mundo e lamento que o senhor não conheça (…) ele foi instituído em 19 de março de 2010, pelo então presidente do STF, Dias Toffoli, que designou sem sorteio o ministro Alexandre de Moraes para ser seu condutor”, inicia o senador Espiridião Amin, se dirigindo a Gonet. Ao senador Flávio Dino, Amin afirma: “A sua atitude em relação às mensagens da ABIN, que eu cobrei (…) eu sei o quanto foi difícil conseguir aquilo (…) mas a Abin nunca colocou aquilo como confidencial”.

11h37 – “Todas as vezes que o senado chamar o procurador-geral da República a prestar esclarecimento de informações, ele só pode prestar informações quando ele estiver totalmente seguro”, diz Paulo Gonet em resposta ao senador Rogério Marinho

11h29 – “Tenho certeza que sou detentor do recorde de convocações no Congresso. A minha presença na Câmara e no Senado completou mais de 29 horas a atendimentos”, diz Dino

11h25 – “Em primeiro lugar, quero reiterar que as imagens aludidas foram entregues à CPI do 8 de Janeiro”, diz Flávio Dino em referência à fala do senador Marinho sobre o ministério da Justiça não ter entregue integralmente as imagens dos atos do 8 de Janeiro. “A liberdade de expressão não protege calúnias”.

11h19 – “Não sei o que está acontecendo ali. Parte do inquérito está sob segredo de justiça”, diz Paulo Gonet sobre questionamento de Marinho. “O senhor não vai ter uma liberdade de expressão plena no âmbito comercial, há limitações sobre o se pode informar”, enfatizando que apenas o Procurador-Geral da República pode ter acesso a este tipo de documento.

11h06 – Senador Rogério Marinho cobra cordialidade de Flávio Dino com o Congresso Nacional e questiona Paulo Gonet sobre inquérito das Fake News

11h – Jaques Wagner, relator da sabatina de Paulo Gonet, fala sobre as indicações do presidente Lula

10h50 – A palavra é concedida ao senador Weverton Rocha, relator da sabatina de Flávio Dino. O parlamentar questiona Paulo Gonet sobre “qual seria o seu perfil” de condução da PGR

10h32 – Agora, é a vez de Flávio Dino

10h21 – Paulo Gonet inicia sua apresentação com uma breve apresentação do seu currículo

10h12 – Presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, indica que os relatores Jaques Wagner e Weverton Rocha levem os sabatinados à mesa

9h47 – Senadores fazem sugestões para otimizar o trabalho da CCJ

9h39 – Sessão é aberta na Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ)