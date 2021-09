AO VIVO: Comissão do Senado recebe ministro Marcelo Queiroga; siga

Titular do Ministério da Saúde foi convidado para esclarecer detalhes sobre o cronograma do plano de imunização e ações de enfrentamento à pandemia

Edilson Rodrigues/Agência Senado CTCovid-19 é o único colegiado em funcionamento no Senado nesta quarta-feira, 8



A Comissão Temporária da Covid-19 (CTCovid-19), recebe, nesta quarta-feira, 8, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para debater o Plano Nacional de Imunização (PNI), o cumprimento dos prazos estabelecidos pelo Ministério da Saúde para a vacinação dos brasileiros e as medidas que têm sido adotadas para o combate à pandemia do novo coronavírus. Apesar da decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), de cancelar todas as votações e sessões da Casa, este é o único colegiado em funcionamento. Acompanhe: