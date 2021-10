AO VIVO: CPI da Covid-19 faz leitura do relatório final de Renan Calheiros; acompanhe

Emedebista retirou pedido de indiciamento do presidente Jair Bolsonaro pelos crimes de homicídio e genocídio de indígenas, mas manteve nove tipificações, como crimes contra humanidade e prevaricação

Jefferson Rudy/Agência Senado Relatório de Renan Calheiros tem mais de mil páginas



O senador Renan Calheiros (MDB-AL) faz a leitura de seu relatório final nesta quarta-feira, 20, na penúltima sessão da CPI da Covid-19. Após um pedido de vista coletivo, o texto será votado na próxima terça-feira, 26. Após uma reunião do G7, o grupo majoritário da comissão, na casa do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), o emedebista decidiu retirar o pedido de indiciamento do presidente Jair Bolsonaro pelos crimes de homicídio e genocídio contra indígenas, mas manteve outras nove tipificações: epidemia com resultado de morte; infração a medidas sanitárias; emprego irregular de verba pública; incitação ao crime; falsificação de documentos particulares; charlatanismo; prevaricação; crimes contra a humanidade; e crime de responsabilidade. A minuta inicialmente entregue aos parlamentares incluía 71 pessoas e duas empresas – a Precisa Medicamentos e a VTCLog – na lista de indiciados, mas este número foi reduzido e deve ficar em 68 nomes. Foram mantidas a Precisa e a companhia de logística. Acompanhe a cobertura ao vivo da Jovem Pan:

12:07 – Líder do governo no Senado: ‘Não há elementos jurídicos que sustentem a criminalização do presidente’

O presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), concedeu ao líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), o tempo de fala para sair em defesa do governo. Suplente da comissão, o emedebista disse que “não há elementos jurídicos que sustentem a criminalização do presidente”. Ele também atacou o teor do relatório de Renan Calheiros (MDB-AL), seu correligionário. “Ou se faz um relatório técnico, ou se elabora uma opinião comprometida politicamente. Não há como mesclar as duas coisas: a aparência de tecnicidade em um relatório ideológico”. A CPI da Covid-19 vai pedir o indiciamento do presidente Jair por nove crimes: epidemia com resultado de morte; infração a medidas sanitárias; emprego irregular de verba pública; incitação ao crime; falsificação de documentos particulares; charlatanismo; prevaricação; crimes contra a humanidade; e crime de responsabilidade. Calheiros retirou o pedido de indiciamento por homicídio e genocídio de indígenas.

11:55 – Girão contesta relatório e pede exclusão de nomes que não foram ouvidos pela CPI da lista de indiciados

O senador Eduardo Girão (Podemos-CE) apresentou questão de ordem para pedir a exclusão de nomes que não foram ouvidos pela CPI da lista de indiciados, como é o caso dos deputados federais Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), Carla Zambelli (PSL-SP), Bia Kicis (PSL-DF) e do presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM), Mauro Luiz de Brito Ribeiro. “Indiciamento não é condenação, não é punição. Nem se tornaram réus. Eu sou acusado de um monte de coisa, não sou réu em nenhuma delas. E mesmo assim sou atacado diuturnamente. Não vim aqui para me vingar. A CPI está aqui pela justiça”, disse o presidente da comissão, Omar Aziz (PSD-AM), ao responder a questão de ordem. “Por isso, senador Girão, infelizmente, tenho que negar a sua questão de ordem”, acrescentou.

11:47 – Aziz e Marcos Rogério batem boca na CPI

O governista Marcos Rogério (DEM-RO) contestou o indeferimento da questão de ordem que visava impedir a CPI da Covid-19 de pedir o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro. O presidente do colegiado, Omar Aziz (PSD-AM), destacou que as imputações feitas ao mandatário do país “resultam de vasto arcabouço de documentos recebidos pela comissão, depoimentos colhidos e acervo de declarações públicas e postagens em redes sociais”. “É o método tratoraço”, ironizou o parlamentar do DEM. “O problema é seu. Tenha maioria aqui e aprove o que quiser. Se não tem, fique quieto”, rebateu Aziz.

11:42 – Aziz rejeita questão de ordem contra indiciamento de Bolsonaro

O senador Marcos Rogério (DEM-RO) apresentou questão de ordem para impedir a CPI da Covid-19 de propor o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro. O pedido foi indeferido pelo presidente do colegiado, Omar Aziz (PSD-AM). “O entendimento majoritário é que a CPI não poderia convocar o presidente da República, tendo em vista o dispositivo do artigo 58 da Constituição Federal. Contudo, não significa que as condutas do presidente não possam ser depuradas pela CPI. Quem comete crime tem que ser indiciado e investigado. Para além disso, é incumbência do Senado julgar eventual cometimento de crime de responsabilidade. De modo que seria contrasenso que o mesmo Senado não pudesse investigar a conduta do presidente na CPI. Embora o presidente [Bolsonaro] não tenha prestado depoimento ao colegiado, as imputações que lhe são feitas resultam de vasto arcabouço de documentos recebidos pela comissão, de depoimentos colhidos e do acervo de declarações públicas e postagens em redes sociais. Nenhum cidadão está acima da lei, e isto vale, inclusive, para o presidente Jair Messias Bolsonaro. O presidente vai ser investigado, sim, porque temos provas muito grandes sobre a conduta dele. A CPI foi feita para analisar a omissão, principalmente do chefe do Executivo, a vergonha que o país passa diante de suas declarações e dos seus posicionamentos. O presidente cometeu muitos crimes e vai pagar por eles”, disse Aziz.

11:33 – Eduardo Braga cobra inclusão de nomes do Amazonas no relatório final

O senador Eduardo Braga (MDB-AM) contestou a decisão do senador Renan Calheiros (MDB-AL) de não incluir nomes do Amazonas, como o ex-secretário de Saúde Marcellus Campêlo e o governador do Estado, Wilson Lima, em seu relatório. No caso de Lima, Calheiros considerou que não deveria indiciá-lo porque o Superior Tribunal de Justiça (STJ), por unanimidade, tornou réu o gestor estadual pelo crime de peculato. “No caso do Amazonas, é inadmissível que, em um Estado que aconteceu tudo o que aconteceu, nós não tenhamos indiciados os culpados. Precisamos poder apresentar adendos para que Vossa Excelência possa avançar”, disse Braga. O líder do MDB no Senado é adversário político de Wilson Lima no Estado do Amazonas.

11:17 – Senadores discutem rito para votação do relatório

No início da sessão, o senador Marcos Rogério (DEM-RO) voltou a questionar qual será o rito da votação do relatório final do senador Renan Calheiros (MDB-AL). O parlamentar governista gostaria de poder apresentar destaques ao texto – a presidência da CPI destacou que não há precedente sobre isto. “Ou concorda 100% [com o relatório] e vota a favor ou não concorda e vota contra?”, questionou. “Não há precedente sobre isso [apresentar destaques], segundo informações da Secretaria da CPI”, respondeu o presidente, senador Omar Aziz (PSD-AM). Na sessão do dia 26, os membros do colegiado poderão apresentar um voto em separado, que será submetido posteriormente à deliberação. Renan Calheiros acrescentou que, após a leitura de seu relatório, ele estará à disposição para ouvir as considerações dos colegas. “Esse prazo [de uma semana], depois da vista coletiva que será concedida pelo Omar, será utilizado para aperfeiçoamento, para mudanças e ajustes no relatório. A boa vontade do relator é total. Se eu não atender a recomendação de um colega, não espero que ele aprove o relatório”, afirmou.

11:08 – Sessão é aberta

Senador Omar Aziz (PSD-AM) dá início aos trabalhos desta quarta-feira, 20. Senador Renan Calheiros (MDB-AL) fará a leitura da versão final de seu relatório.