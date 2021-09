AO VIVO: CPI da Covid-19 ouve advogado apontado como sócio oculto do FIB Bank; siga

Marcos Tolentino deveria ter sido ouvido no dia 1º de setembro, mas apresentou atestado médico alegando ‘formigamento’ no corpo para não comparecer

Gustavo Lima/Câmara dos Deputados FIB Bank emitiu carta-fiança de R$ 80,7 milhões como garantia para a Precisa na negociação com o governo federal



A CPI da Covid-19 ouve, nesta terça-feira, 14, o advogado Marcos Tolentino, apontado como sócio oculto do FIB Bank. A empresa emitiu uma carta-fiança de R$ 80,7 milhões como garantia para a Precisa Medicamentos no acordo firmado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro para a aquisição de 20 milhões de doses da vacina Covaxin. O depoimento estava inicialmente marcado para a quarta-feira, 1º, mas foi adiado depois do empresário, dono da Rede Brasil de Televisão, apresentar um atestado alegando “formigamento” no corpo como justificativa para não comparecer. Na segunda-feira, 13, a Justiça Federal de Brasília autorizou a condução coercitiva de Tolentino em caso de não comparecimento ao interrogatório. Horas depois, a ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o pedido de reconsideração formulado pela defesa do depoente e manteve a condução coercitiva. O empresário possuiu um habeas corpus que lhe permite ficar em silêncio em perguntas que possam incriminá-lo. Acompanhe a sessão ao vivo: