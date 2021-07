AO VIVO: CPI da Covid-19 ouve Emanuela Medrades e Francisco Maximiano; siga

Diretora e dono da Precisa Medicamentos serão questionados sobre processo de compra da vacina indiana Covaxin

Pedro França/Agência Senado Diretora técnica e dono da Precisa Medicamentos serão ouvidos nesta quarta-feira, 14



A CPI da Covid-19 retoma, na manhã desta quarta-feira, 14, o depoimento de Emanuela Medrades, diretora técnica da Precisa Medicamentos, que intermediou a compra de 20 milhões de doses da Covaxin. Nesta terça-feira, 13, o depoimento de Emanuela foi encerrado sem conclusão após a depoente alegar exaustão física e psicológica. Concluída a oitiva, os senadores vão ouvir Francisco Maximiano, o Max, dono da empresa. “O ideal seria esgotarmos os dois depoimentos no dia de hoje, porque senão teríamos que alterar o calendário dos depoimentos, iríamos ter que lançar o depoimento de amanhã para sexta. O ideal seria terminar hoje”, disse o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), em coletiva de imprensa antes do início da sessão. Emanuela e Maximiano estão amparados por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que permite aos dois que avaliem quais perguntas podem ou não incriminá-los, mantendo o silêncio, se quiserem. No entanto, caberá à comissão avaliar se o depoente abusa do direito e aplicar as devidas providências legais. A aquisição da Covaxin entrou na mira dos senadores após as denúncias apresentadas pelos irmãos Luis Ricardo Miranda, chefe de Importação do Ministério da Saúde, e Luis Miranda (DEM-DF), deputado federal. Eles se reuniram com o presidente Jair Bolsonaro no dia 20 de março, no Palácio da Alvorada, para reportar uma série de irregularidades, entre elas, a previsão de pagamento antecipado de US$ 45 milhões a uma offshore de Cingapura, a Madison Biotech, que não constava no contrato firmado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro com a Bharat Biotech, que fabrica o imunizante. Acompanhe a cobertura ao vivo da Jovem Pan:

10:22 – Negociações para compra da Covaxin não tiveram apoio diplomático, diz Emanuela

Emanuela Medrades afirmou que as negociações para a compra da Covaxin não tiveram apoio da diplomacia brasileira. Segundo ela, as tratativas ocorreram apenas entre a Precisa Medicamentos e a Bharat Biotech, fabricante do imunizante.

10:17 – Precisa procurou a Bharat Bioetech; contatos começaram em junho de 2020

Respondendo aos primeiros questionamentos do relator, Renan Calheiros (MDB-AL), Emanuela Medrades afirmou que a Precisa Medicamentos procurou a Bharat Biotech, fabricante da Covaxin. Os contatos, segundo a depoente, começaram em junho de 2020. A parceria entre as parcerias foi firmada em outubro do mesmo ano.

10:09 – ‘Faço questão de falar tudo’, diz Emanuela

A diretora técnica da Precisa Medicamentos Emanuela Medrades disse que faz questão “de falar tudo”, acrescentando que está à disposição para prestar esclarecimentos. Ela também afirmou que não houve irregularidades no processo de compra da Covaxin.

10:05 – Sessão é aberta

Presidente da CPI da Covid-19, Omar Aziz (PSD-AM), abriu os trabalhos desta quarta-feira, 14