AO VIVO: CPI da Covid-19 ouve ex-coordenadora do PNI; acompanhe

Francieli Fantinato será questionada sobre a vacinação de gestantes e a falta de comunicação oficial do governo em defesa da imunização

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Coordenadora do Programa Nacional de Imunizações (PNI), Francieli Fontana Fantinato



A CPI da Covid-19 ouve, nesta quinta-feira, 8, a ex-coordenadora do Plano Nacional de Imunizações (PNI) Francieli Fantinato. A convocação atende a um pedido do senador Otto Alencar (PSD-BA). Para o parlamentar, a servidora editou notas técnicas aos Estados, recomendando a vacinação de gestantes que tinham recebido a primeira dose da vacina da AstraZeneca com qualquer imunizante que estivesse disponível. Alencar, que é médico, alega que esse procedimento, chamado de intercambialidade, causou mortes no Brasil. A exoneração de Fantinato foi publicada no dia 30 de junho e, segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ela pediu para deixar o cargo. A servidora negou que tenha deixado o cargo em razão das investigações das CPI, mas fez duras críticas à condução do governo do presidente Jair Bolsonaro. “Qualquer programa de vacinação no mundo, para ter sucesso, precisa de vacina e comunicação, e não tive nenhum dos dois”, disse em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo. “Solicitei diversas vezes uma comunicação em relação às ações de vacinação e pouquíssimas vezes fui atendida”, explicou. Acompanhe a cobertura ao vivo da Jovem Pan:

10:22 – Ciro Nogueira pede para que CPI não convoque testemunhas que são investigadas

Presidente nacional do Progressistas e um dos principais aliados do presidente Jair Bolsonaro no Congresso, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) pediu para que a CPI da Covid-19 não convoque testemunhas que são investigadas. “Não podemos convocar testemunhas que já sejam investigadas. Ou vamos convocá-las como investigadas”, disse. Nogueira alega que Roberto Ferreira Dias, ouvido nesta quarta-feira, 7, foi convocado como testemunha, mas na verdade era investigado. “Ele tinha o direito de não produzir qualquer fato que possa prejudicá-lo”, acrescentou. O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) disse que Dias, ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, abriu mão desse direito.

10:13 – Sessão é aberta

Omar Aziz (PSD-AM) dá início aos trabalhos desta quinta-feira, 8.