AO VIVO: ‘Jamais promovi nenhum atrito com a China’, diz Araújo; acompanhe

Ex-ministro afirmou que não há prejuízo na relação comercial entre Brasil e país asiático; presidente da comissão rebateu declaração citando texto do ex-chanceler intitulado ‘Chegou o comunavírus’

EFE/Joédson Alves Integrantes da CPI avaliam que a terceira semana de depoimentos será de extrema importância para os rumos da comissão



Na abertura da terceira semana de depoimentos, a CPI da Covid-19 ouve, nesta terça-feira, 18, o ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo, que deixou o cargo no fim de março, após intensa pressão das principais lideranças do Congresso Nacional. Entre os membros da comissão, prevalece a avaliação de que as oitivas serão de extrema importância para esclarecer detalhes sobre a atuação do governo do presidente Jair Bolsonaro, sobretudo na compra de vacinas contra o novo coronavírus, a existência de um suposto “gabinete paralelo” de assessoramento do Palácio do Planalto e a insistência no chamado “tratamento precoce”. Além de Araújo, estão marcados para esta semana os depoimentos de Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, e Mayra Pinheiro, secretária da Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, conhecida como “capitã cloroquina”.

O grupo majoritário da CPI, conhecido como G7, formado pelos senadores independentes e de oposição ao governo federal, querem saber quais os impactos causados pelas declarações de Ernesto Araújo e de interlocutores próximos a ele contra a China, principal fornecedora de insumos para a produção de vacinas. Os parlamentares também acreditam que o ex-chanceler poderá explicar qual é o grau de influência do assessor para assuntos internacionais da presidente da República, Filipe Martins – em seu depoimento à comissão, Carlos Murillo, ex-presidente da Pfizer no Brasil, disse que Martins e o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, participaram de uma reunião com representantes da farmacêutica no Palácio do Planalto. Depois dessa revelação, o senador Humberto Costa (PT-PE) apresentou requerimento para convocá-los.

“[O ponto central do depoimento do ex-chanceler deve ser] A dificuldade que a gestão dele no Ministério das Relações Exteriores criou para o enfrentamento à pandemia, desde as provocações desnecessárias com a China, esse conflito que não tem nenhum sentido, passando pela política subalterna aos interesses do governo Trump, nos Estados Unidos, e pela postura em relação à Organização Mundial de Saúde, que sempre foi de desqualificá-la. O Brasil poderia ter tido uma participação mais incisiva no consórcio da OMS para adquirir vacinas”, disse o petista à Jovem Pan. Acompanhe a cobertura abaixo:

11:01 – ‘Bolsonaro pediu apoio para importação de insumos para cloroquina’, diz Ernesto Araújo

O ex-ministro das Relações Exteriores afirmou que o presidente Jair Bolsonaro pediu “apoio” para importação de insumos necessários para a produção da cloroquina. O medicamente, defendido por integrantes do governo federal, não tem eficácia no tratamento da Covid-19. Em outro momento, Araújo afirmou que Brasil buscou cloroquina no mercado internacional a pedido do Ministério da Saúde.

10:44 – Aziz ironiza declarações de Araújo: ‘Presidente Bolsonaro foi injusto ao pedir sua carta de demissão’

Diante da insistência do ex-ministro Ernesto Araújo em dizer que não criou atritos com a China, o presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), ironizou: “Então, uma das maiores injustiças do presidente Bolsonaro foi pedir sua carta de demissão. Foi uma injustiça muito grande. Vossa Excelência, realmente, não teve nenhum atrito [com a China]”. “Não dá para permitir que nossos ouvidos aqui e aquilo que a gente assistiu passe em branco”, acrescentou Aziz.

10:40 – ‘Vossa Excelência está faltando com a verdade’, diz Aziz a Araújo

O presidente da CPI da Covid-19, Omar Aziz (PSD-AM), cobrou o ex-ministro Ernesto Araújo sobre suas declarações contra a China. Aziz citou um artigo intitulado “Chegou o comunavírus”, publicado em seu blog pessoal. “Quero alertá-lo que o senhor está sob juramento. Vossa Excelência deu várias declarações anti-China, se indispôs com o embaixador chinês. O senhor escreve um artigo e escreve ‘comunavírus’. Há pouco, disse que não houve nenhuma declaração. Posso ler o seu artigo. O senhor faz uma alusão, erroneamente, de que a pandemia era para ressuscitar o comunismo. Na minha análise pessoal, Vossa Excelência está faltando com a verdade. Peço que não faça isso, porque isso está escrito no seu Twitter, escreveu artigos sobre isso. Se isso não é se indispor com um país com quem temos relação comercial muito importante, então não entendo como se faz relações internacionais. Chegar aqui e desmerecer o que já praticou, dizer que nunca se indispôs com a China, Vossa Excelência está faltando com a verdade. Se quiser, leio alguns trechos do que escreveu. Vossa excelência até bateu boca com o embaixador chinês. Nega aquilo que escreveu, aí não dá”, disse Aziz.

10:20 – Ernesto Araújo: ‘Jamais promovi nenhum atrito com a China’

“Jamais promovi nenhum atrito com a China”, disse o ex-ministro Ernesto Araújo à CPI da Covid-19. Entretanto, em seu blog pessoal, o então chanceler denunciou, em abril de 2020, a existência de um “plano comunista” que tiraria proveito da pandemia. O texto é intitulado “Chegou o comunavírus”.

10:12 – Ministério das Relações Exteriores seguiu orientações do Ministério da Saúde, diz ex-ministro

O senador Renan Calheiros questionou Ernesto Araújo sobre o que o Itamaraty fez “concretamente” para aquisição de vacinas. O ex-ministro das Relações Exteriores afirmou que sua pasta nunca agiu de forma independente, mas com orientação do Ministério da Saúde.

10:09 – Ernesto Araújo diz que deixou o cargo por atritos com o Senado

O ex-chanceler afirmou que não deixou o cargo por dificuldades na aquisição de vacinas, mas por “dificuldades de relações com o Senado”. “O presidente me manifestou que havia surgido, a partir de determinados fatos, dificuldades que poderiam dificultar relações com Senado e pediu que colocasse o cargo à disposição, o que eu fiz”, disse.

10:03 – Gestão de Ernesto Araújo foi marcada por ‘polêmicas’ e ‘quebra de posições tradicionais da diplomacia’, diz Renan Calheiros

No início de suas perguntas, o relator da CPI, Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou que a gestão de Ernesto Araújo à frente do Ministério das Relações Exteriores foi marcada por “polêmicas” e “quebra de posições tradicionais da diplomacia brasileira”. “Nem mesmo na pandemia suas posições mudaram, o que pode, evidentemente, ter trazido sérias consequências à saúde da população brasileira”, disse.

09:59- Kátia Abreu vai à CPI da Covid para questionar Ernesto Araújo

A senadora Kátia Abreu (PP-TO) será a representante da bancada feminina na sessão desta terça-feira, 18. A parlamentar esteve envolvida no episódio central da crise envolvendo Ernesto Araújo e o Congresso. Na véspera de seu pedido de demissão, o então chanceler foi ao Twitter insinuar que a pressão feita pelos parlamentares por sua saída estaria relacionada aos interesses de senadores na licitação da tecnologia 5G, que deve ocorrer neste ano. Em um série de dois tuítes, o chanceler relatou uma reunião com a senadora, atual presidente da Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado, na qual ela teria pedido um “gesto em relação ao 5G”. Diante da repercussão, Kátia Abreu emitiu uma nota, na qual chamou Araújo de “marginal”. Em um vídeo divulgado há pouco em suas redes sociais, a caminho da CPI, disse: “Que Deus tenha piedade desta alma”.

09:48 – Atuação do Itamaraty não “criou percalços” no combate à pandemia

O ex-ministro Ernesto Araújo afirmou, em sua exposição inicial, que sua gestão à frente do Ministério das Relações Exteriores não “criou percalços” no combate à pandemia do novo coronavírus.

09:38 – Marcos do Val sugere troca na relatoria da CPI da Covid-19

O senador Marcos do Val (Podemos-ES), suplente da CPI da Covid-19, propôs uma troca na relatoria da comissão: Renan Calheiros (MDB-AL) pelo vice-presidente, Randolfe Rodrigues (Rede-AP). O parlamentar do Podemos disse que Rodrigues seria um relator “menos passional” e “menos agressivo” em relação aos depoentes. Marcos do Val também citou que convocados têm procurado o Supremo Tribunal Federal para pleitear o direito de ficar em silêncio. O presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM) disse que “é bom a gente ver algumas pessoas pedirem auxílio do Supremo”. “Até outro dia queriam tacar fogo no supremo, fechar o STF. Agora estão atrás, pedindo auxílio para que possam chegar aqui e ficarem calados”, afirmou Aziz.

09:23 – Começa a sessão desta terça-feira

O presidente da CPI da Covid-19, Omar Aziz (PSD-AM), abre os trabalhos desta terça-feira. Em breve, será ouvido o ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo.