AO VIVO: CPI da Covid-19 ouve Paulo Rebello, presidente da ANS; acompanhe

Senadores querem esclarecer se agência, ligada ao Ministério da Saúde, foi omissa na investigação contra a Prevent Senior

Pedro França/Agência Senado De acordo com o cronograma estabelecido pela CPI, Paulo Rebello será o penúltimo depoente a ser ouvido pela comissão



A CPI da Covid-19 ouve, nesta quarta-feira, 6, o presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Paulo Rebello Filho. Os senadores querem esclarecer se a autarquia, ligada ao Ministério da Saúde, foi omissa nas investigações sobre a Prevent Senior. No dia 26 de agosto, a comissão recebeu uma denúncia de médicos e ex-médicos da empresa, que acusam a operadora de saúde de fraudar atestados de óbitos e utilizar pacientes como “cobaias humanas” para o teste de medicamentos comprovadamente ineficazes. A ANS, por sua vez, decidiu autuar a Prevent no final do mês de setembro. “Há muitos documentos e comentários de que os diretores executivos da Prevent Senior, quando sentiam alguma insatisfação de algum médico para pôr em prática o ‘protocolo’ e aplicar o ‘kit-Covid’, diziam: ‘Olha, fica tranquilo que a ANS não chegará aqui'”, disse nesta terça-feira, 5, o relator, senador Renan Calheiros (MDB-AL). Rebello Filho também será questionado sobre sua proximidade com o líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros (PP-PR). O depoente foi chefe de gabinete do Ministério da Saúde entre 2016 e 2018, na gestão do parlamentar do Centrão. Acompanhe a sessão ao vivo: