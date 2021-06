AO VIVO: ‘Governo do Amazonas negava a urgência da pandemia’, diz deputado; siga

CPI da Covid-19 ouve, nesta terça, Fausto Vieira dos Santos Junior, relator da comissão da Saúde do Estado do Amazonas

Hudson Fonseca/Aleam Fausto Vieira dos Santos Junior foi relator da CPI da Saúde do Estado do Amazonas



A CPI da Covid-19 ouve, nesta terça-feira, 29, o deputado estadual do Amazonas Fausto Vieira dos Santos Junior (MDB), relator da CPI da Saúde da Assembleia Legislativa do Estado (Aleam). A oitiva do deputado atende a um pedido do senador Marcos Rogério (DEM-RO), integrante da tropa de choque governista na comissão. No depoimento, o parlamentar deve dar detalhes sobre desvios de verbas públicas destinadas ao combate da pandemia e irregularidades na compra de ventiladores pulmonares e na construção do hospital de campanha Nilton Lins, em Manaus. Como a comissão amazonense não tem competência para investigar ações e omissões do governo federal, a gestão do governador do Estado, Wilson Lima (PSC), estará no centro da sessão de hoje. O relatório final da CPI do Amazonas apontou “uma associação de indivíduos (…) com o intento de obter vantagens patrimoniais indevidas em detrimento do erário amazonense, aproveitando-se, para tanto, do afrouxamento das medidas de controle das atividades administrativas”. Acompanhe a cobertura ao vivo da Jovem Pan:

12:13 – Fausto Vieira: Wilson Lima sabia das irregularidades, mas CPI do Amazonas não tinha provas

Respondendo a perguntas feitas pelo senador Humberto Costa (PT-PE), o deputado estadual Fausto Vieira (MDB) disse ter convicção de que o governador Wilson Lima (PSC) sabia das irregularidades que ocorriam no Estado, mas ressaltou que a CPI da Saúde da Assembleia Legislativa não tinha provas para indiciá-lo.

11:53 – Senador lista irregularidades apontadas em investigação e diz: ‘Está provada a incompetência do governo do Amazonas’

O senador Eduardo Braga (MDB-AM), que já foi governador do Amazonas, listou uma série de irregularidades apontadas pela CPI da Saúde do Estado, relatada pelo deputado estadual Fausto Vieira (MDB), e disse: “Está provada a incompetência e desvios no governo do estado”.

11:20 – Covaxin volta a ser assunto na CPI da Covid-19

O processo de aquisição da Covaxin volta a ser assunto na CPI da Covid-19. O relator, Renan Calheiros (MDB-AL), disse que o presidente Jair Bolsonaro não apenas sabia, como participou do processo denunciado pelo deputado federal Luis Miranda (DEM-DF), que denunciou supostas irregularidades na compra do imunizante indiano. A declaração foi dada após o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), apresentar questão de ordem questionando a notícia-crime apresentada, na segunda-feira, 28, pelos senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Jorge Kajuru (Podemos-GO) e Fabiano Contarato (Rede-ES), por suposto crime de prevaricação cometido por Bolsonaro.

10:48 – ‘Não pedi o indiciamento de Wilson Lima’, diz relator da CPI do Amazonas

Depois de muita insistência, o deputado Fausto Vieira (MDB) disse ao senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da CPI da Covid-19, que não pediu o indiciamento do governador Wilson Lima (PSC). “Não, não pedi”, afirmou.

10:41 – Renan questiona sobre crise de oxigênio e relator diz que relatório já havia sido apresentado

Em mais de uma ocasião, o senador Renan Calheiros (MDB-AL) perguntou ao deputado estadual Fausto Vieira sobre a crise do oxigênio que atingiu o Amazonas em janeiro de 2021. Ocorre que a CPI da Saúde do Estado foi finalizada em setembro de 2020. Agora, os senadores questionam por que o governador Wilson Lima (PSC) não foi indiciado pela comissão estadual.

10:25 – ‘Assembleia Legislativa não foi consultada sobre revogação de decreto de lockdown’, diz Fausto

Relator da CPI da Saúde do Amazonas, Fausto Vieira disse que a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) não foi consultada pelo governador Wilson Lima (PSC) sobre a revogação do decreto de lockdown editado para conter a circulação da Covid-19. Dias depois da decisão, o Estado viu o número de casos e óbitos aumentar exponencialmente. “O Legislativo não foi consultado. Essa foi uma decisão estritamente do governo do estado. É importante frisar que havia uma negação da urgência dos casos da pandemia naquele momento e o povo foi pego de surpresa. Isso que motivou a irritação das pessoas”, disse.

10:18 – Fausto Vieira: ‘Era uma tragédia anunciada’

O relator da CPI da Saúde do Amazonas, Fausto Vieira Junior disse que a “fragilidade” do sistema de Saúde do Amazonas “era muito clara”. “Já tínhamos um sistema a beira do colapso. Como receberíamos a pandemia com um sistema tão frágil? Era uma tragédia anunciada”, afirmou.

10:05 – ‘Saúde pública do Amazonas era bomba relógio e pandemia foi estopim’

Fausto Vieira (MDB) disse, em sua fala inicial, que a saúde pública do Amazonas era “uma bomba relógio” e que a pandemia foi o estopim para a crise que atingiu o Estado nos últimos meses.

10:00 – Fausto Vieira inicia sua exposição

Relator da CPI da Saúde do Amazonas, Fausto Vieira inicia sua fala inicial. Ele terá até 15 minutos para se manifestar, antes do início dos questionamentos do senador Renan Calheiros (MDB-AL).

09:46 – Omar Aziz inicia a sessão

O presidente da CPI da Covid-19, Omar Aziz (PSD-AM), abriu os trabalhos desta terça-feira, 29. Os requerimentos, que estavam na pauta da sessão de hoje, serão analisados na quarta-feira, 30.