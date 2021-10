AO VIVO: CPI da Covid-19 ouve representante dos municípios na Conitec; siga

Elton da Silva Chaves, assessor técnico do Conasems, será questionado sobre adiamento da análise de estudo que atesta a ineficácia do chamado ‘kit-Covid’; comissão vê interferência do Palácio do Planalto

Edilson Rodrigues/Agência Senado Assessor do Conasems junto à Conitec será o último depoente da CPI da Covid-19



No último dia de depoimentos, a CPI da Covid-19 ouve, nesta terça-feira, 19, o assessor técnico Elton da Silva Chaves, representante do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) na Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Sistema Único de Saúde (Conitec). Ele será questionado sobre a decisão da comissão de adiar a análise de um estudo que atesta a ineficácia do “kit-Covid” e apresenta um protocolo para atendimento ambulatorial de pacientes com coronavírus. Os senadores suspeitam que o item foi retirado de pauta por pressão política do Palácio do Planalto – desde o início da pandemia, o presidente Jair Bolsonaro fez propaganda de medicamentos comprovadamente ineficazes, como a cloroquina. “É importante para os trabalhos desta comissão parlamentar de inquérito entender o contexto desse pedido de adiamento e ouvir demais informações sobre o episódio”, diz um trecho do requerimento do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da comissão. Acompanhe a sessão ao vivo: