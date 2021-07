AO VIVO: ‘Não fui pressionada para facilitar importação da Covaxin’, diz servidora; siga

Regina Célia Silva Oliveira também afirmou, em depoimento à CPI da Covid-19, que não há ‘nada de atípico’ no contrato de aquisição dos imunizantes indiano

A CPI da Covid-19 ouve, nesta terça-feira, 6, a servidora Regina Célia Silva Oliveira, fiscal de contratos do Ministério da Saúde, responsável por autorizar a compra da vacina Covaxin mesmo diante de denúncias de supostas irregularidades. Ela foi citada na sexta-feira, 25, pelo deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) e por Luis Ricardo Miranda, chefe de importação do Departamento de Logística da pasta, que afirmou, em depoimento ao Ministério Público Federal (MPF), ter sofrido “pressão anormal” para liberar a aquisição do imunizante indiano. Regina deu o aval positivo para o contrato mesmo com erros constatados na invoice (nota fiscal). Segundo os irmãos Miranda, o documento trazia número menor de doses do que o combinado, determinação de pagamento antecipado e o nome de uma empresa intermediária que não constava no acordo. Acompanhe a cobertura ao vivo da Jovem Pan:

12:24 – Sessão é suspensa

Depoimento foi suspenso por cinco minutos.

12:14 – ‘Não fui pressionada para facilitar importação da Covaxin’

Respondendo a um questionamento do senador Renan Calheiros (MDB-AL), Regina Célia disse que não foi pressionada para facilitar a importação da Covaxin. Um pouco antes, ela afirmou que não tem competência para parar os processos desta natureza.

11:39 – Servidora só recomendou ruptura do contrato após escândalo da Covaxin

Agora, Regina Célia admite que só fez um relatório recomendando a ruptura do contrato para compra da Covaxin em junho, depois que o escândalo explodiu. As denúncias de supostas irregularidades vieram à tona com as declarações do deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) e de seu irmão, Luis Ricardo, chefe de importação do Ministério da Saúde.

11:35 – Contrato da Covaxin ficou quase um mês sem fiscal

Regina Célia fez uma revelação importante à CPI da Covid-19. Ela afirmou que foi nomeada fiscal do contrato da Covaxin no dia 22 de março. Ocorre que o contrato para a aquisição das vacinas foi assinado no dia 25 de fevereiro. Além disso, ela relatou que a Precisa Medicamentos foi notificada apenas após dois atrasos na entrega das doses. Um primeiro lote deveria ter sido entregue no dia 17 de março; o segundo, no dia 27 de março. A notificação ocorreu no dia 30 de março. Vale lembrar que o deputado Luis Miranda (DEM-DF) e seu irmão, Luis Ricardo, chefe de importação do Ministério da Saúde, se encontraram com o presidente Jair Bolsonaro no dia 20 de março. Na reunião, que ocorreu no Palácio da Alvorada, os irmãos Miranda dizem ter relatado irregularidades no contrato.

11:16 – ‘É indiferente para você, pode falar. Ricardo Barros’, diz advogado que acompanha depoente

Regina Célia foi questionada, mais de uma vez, quem a nomeou para o cargo de fiscal de contratos em dezembro de 2016, época em que o Ministério da Saúde era comandado por Ricardo Barros (PP-PR), atual líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Diante da resistência em citar o nome, o advogado que a acompanha disse: “É indiferente para você, pode falar. Ricardo Barroso. Não se preocupe com o porém”, afirmou.

10:52 – ‘Não há nada atípico no contrato da Covaxin’, diz Regina Célia

Regina Célia disse que “não há nada atípico no contrato da Covaxin”. Diante da afirmação, o senador Omar Aziz (PSD-AM) que há, então, um “modus operandi” no Ministério da Saúde, uma vez que só foi checada a quantidade de doses que seriam importadas, sem a apuração do valor que seria pago pelos imunizantes. A depoente ressaltou que as questões relacionadas às notas fiscais (invoice) são de atribuição da divisão de importação, comandada por Luis Ricardo Miranda.

10:38 – ‘Não haveria pagamento antecipado no contrato da Covaxin’, diz servidora

Regina Célia afirmou não ser “verdade o fato de ter pagamento antecipado” no contrato da Covaxin. Ela explica que havia uma “cláusula expressa” que previa o pagamento apenas após a entrega do produto ou da aprovação da Anvisa, o que não ocorreu.

10:33 – ‘Minhas nomeações foram por razões técnicas’, diz Regina Célia

Fiscal de contratos do Ministério da Saúde, Regina Célia disse que nunca foi nomeada para um cargo por “indicação política”. “Minhas nomeações foram exclusivamente por razões técnicas”, acrescentou. Ela afirmou que ocupou cargos em diversas gestões na Saúde, incluindo as gestões de José Gomes Temporão, José Serra e Ricardo Barros.

10:31 – Regina Célia faz sua exposição inicial

Ela terá até 15 minutos para se manifestar. Na sequência, o relator da CPI da Covid-19, Renan Calheiros (MDB-AL), fará seus questionamentos.

10:09 – Líder do governo diz que servidor do Ministério da Saúde fraudou documento

Líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) afirmou que apresentará um requerimento de nova convocação de Luis Ricardo Miranda, chefe de importação do Ministério da Saúde. O emedebista disse que está caracterizado crime de falso testemunho, uma vez que, segundo o parlamentar, ele produziu um documento que não existia, qual seja, a invoice (nota fiscal). “A narrativa de uma eventual prevaricação do presidente está baseada em uma invoice que não existia quando da audiência no Palácio da Alvorada [no dia 20 de março]. É dever desta CPI afastar esta informação, que já está à disposição da CPI”, disse.

10:03 – Otto Alencar pede convocação de diretora-executiva da Precisa

O senador Otto Alencar (PSD-BA) pediu a convocação da diretora-executiva da Precisa Medicamentos, Emanuela Medradades, cujo requerimento de convocação já foi aprovado. Na quinta-feira, 1º, a CPI da Covid-19 iria ouvir o sócio da empresa, Francisco Maximiano, mas a oitiva foi adiada por tempo indeterminada, em razão de uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que deu a Max, como é conhecido, o direito de permanecer em silêncio.

09:55 – Sessão é aberta

Presidente da CPI da Covid-19, o senador Omar Aziz (PSD-AM) abriu os trabalhos desta terça-feira, 6.