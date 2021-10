AO VIVO: CPI da Covid-19 realiza audiência pública com familiares de vítimas da pandemia

Oitiva do representante do Conasems junto à Conitec foi adiada e ocorrerá nesta terça-feira, 19; relatório do senador Renan Calheiros (MDB-AL) será votado na terça-feira, 26

Leopoldo Silva/Agência Senado 'Testemunho dessas pessoas é de extrema importância, uma vez que nos aproxima da dor do outro e dá voz a milhares de outras famílias que foram dilaceradas por essa pandemia', diz o senador Randolfe Rodrigues



A CPI da Covid-19 realiza, nesta segunda-feira, 18, uma audiência pública destinada ao depoimento de familiares de vítimas da pandemia do novo coronavírus. São eles: Mayra Pires Lima, enfermeira de Manaus, que perdeu a irmã por conta da crise da falta de oxigênio de Manaus; Geovana Dulce, de 19 anos, órfã de mãe e que terá a guarda da irmã de 10 anos; Kátia Shirlene Castilho dos Santos, órfã de pai e mãe; Rosane Brandão, cujo marido, professor da Universidade Federal de Pelotas, morreu por complicações da doença; e Jarquivaldo Bites Leite, infectado pela doença e em tratamento com graves sequelas. “O testemunho dessas pessoas é de extrema importância, uma vez que nos aproxima da dor do outro e dá voz a milhares de outras famílias que foram dilaceradas por essa pandemia”, diz um trecho do requerimento do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da comissão. Os parlamentares também ouviriam o depoimento de Elton Chaves, representante do Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) junto à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec). mas a oitiva foi adiada para a terça-feira, 19. O relatório do senador Renan Calheiros (MDB-AL) será lido na quarta-feira, 20, e votado na terça-feira, 26. Acompanhe a sessão ao vivo: