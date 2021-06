AO VIVO: CPI da Covid-19 vai recorrer da decisão do STF sobre depoimento de Wilson Lima; siga

Oitiva do governador do Amazonas estava marcada para esta quinta-feira, mas ele decidiu não comparecer após habeas corpus concedido pela Corte

Jefferson Rudy/Agência Senado Pauta da sessão desta quinta-feira é formada por 36 requerimentos



Com a decisão do governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), de não comparecer à CPI da Covid-19, a sessão desta quinta-feira, 10, será destinada à votação de requerimentos de quebras de sigilo de alvos das investigações. Na madrugada de hoje, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu habeas corpus ao gestor estadual por entender que, como Lima é investigado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), ele tem o direito de não se incriminar na comissão. Ele seria o primeiro dos nove governadores a ser ouvido pelos senadores.

A pauta desta quinta-feira, elaborada pelo senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente da comissão, possui 36 itens, como as quebras de sigilo telefônico e telemático de Eduardo Pazuello (ex-ministro da Saúde), Ernesto Araújo (ex-ministro das Relações Exteriores), Filipe Martins (assessor da Presidência para assuntos internacionais), Carlos Wizard Martins (empresário), Elcio Franco Filho (ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde), Mayra Pinheiro (secretária do Ministério da Saúde), Nise Yamaguchi (médica oncologista e imunologista), David Almeida (prefeito de Manaus), Alexandre Figueiredo Costa e Silva (auditor do TCU apontado como autor do relatório falso sobre mortes causadas por Covid-19), entre outros. Acompanhe a cobertura ao vivo da Jovem Pan:

11:08 – CPI da Covid-19 aprova convocação de ministro da CGU

Os senadores aprovaram a convocação do ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário. Apenas Marcos Rogério (DEM-RO), governista, votou contra.

10:45 – Governista pede que requerimentos de quebra de sigilo sejam retirados da pauta

O senador Marcos Rogério (DEM-RO), integrante da bancada governista na CPI da Covid-19, pediu que os requerimentos de quebra de sigilo sejam retirados da pauta, com exceção do ex-secretário de Saúde do Amazonas Marcellus Campelo. Questão de ordem foi indeferida pelo presidente da comissão, Omar Aziz (PSD-AM).

10:24 – Senador sugere transformar convocação de governadores em convite

Suplente da CPI da Covid-19, o senador Rogério Carvalho (PT-SE) afirmou que apresentará requerimento para transformar a convocação dos governadores em convites. Como convocados, os depoentes têm a obrigação de dizer a verdade.

10:14 – Senado vai recorrer da decisão do STF

O senador Omar Aziz (PSD-AM) afirmou que o Senado vai recorrer da decisão da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), que concedeu habeas corpus ao governador do Amazonas, Wilson Lima, que seria ouvido nesta quinta-feira, 10. “Respeitamos a decisão da ministra Rosa Weber, mas acredito que o governador do Estado do Amazonas perde uma oportunidade ímpar de esclarecer ao Brasil e ao povo amazonense o que de fato aconteceu no Estado do Amazonas. O que aconteceu no Amazonas não é uma coisa rotineira: pessoas perderam a vida e o governador poderia explicar isso ao povo amazonense. Ele não terá uma oportunidade como teria hoje, se estivesse aqui. Ele poderia dizer o que realmente se passou. Não faço pré-julgamento, mas, governador, Vossa Excelência perde uma oportunidade gigante em sua vida, em sua história”, disse Aziz. “Não dá para querer proteger alguém. Não dá. Espero que o ex-secretário [de Saúde do Estado] Marcellus Campelo possa esclarecer aquilo que não está sendo esclarecido nesse momento. Não vamos cessar a nossa busca pela verdade”, acrescentou.

10:12 – Omar Aziz abre a sessão

Presidente da CPI da Covid-19, o senador Omar Aziz (PSD-AM) deu início aos trabalhos da comissão.